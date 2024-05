× Erweitern Foto: www.kvrtstvff.com Mechanic Tank Top

Kaum ein männliches Stereotyp ist so mit Erotik verknüpft wie der Mechaniker. Ja, auch der Polizist gilt als Fetisch, aber der Mechaniker ist – schaut #mensch zumindest in die Popmusikkultur – noch populärer. Er ist (scheinbar) immer fleißig, wichtig und schwer zu ersetzen (was ihm eine gewisse Machtposition gibt), muskulös und ganz leicht verschwitzt. Weil er eben ein Macher ist ... Mit dieser Erotik spielt auch das Modelabel KVRT STUFF und präsentiert seine neue – leicht abgewetzte – Mode aus der Mechanic-Kollektion an einem Mechaniker, der aus einem Boyband-Video kommen könnte. www.kvrtstvff.com

× Erweitern Foto: www.kvrtstvff.com Mechanic Jockstrap

× Erweitern Foto: www.kvrtstvff.com Mechanic Crop Top

× Erweitern Foto: www.kvrtstvff.com Mechanic Tank Top + Mechanic Thong

× Erweitern Foto: www.kvrtstvff.com Mechanic Jockstrap

