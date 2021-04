Der ultimative Styleguide für Männer* im Frühling

Auch Männer* können nach coolen Inspirationen bei Shows und Präsentationen schauen, um selbst modebewusst und schick unterwegs zu sein. Wir haben uns einige davon angeschaut und liefern dir Trends und Tipps, um im Alltag schick unterwegs zu sein. Unser ultimativer Styleguide für Männer* im Frühling.

Männer*, zeigt eure Beine!

Foto: Pexels / Mental Health America Man Fashion

Dieser Trend ist für die mutigen Frühlingsliebhaber oder für die späten Sommerzünder. Die kurze Bermudashorts wurde vor allem durch Prada in den letzten Jahren bekannt. Männer* können also dieses Jahr Bein zeigen und dabei super aussehen. Die Trendlänge geht dabei über das Knie, wer allerdings kürzere Hosen bevorzugt, begeht damit aber auch kein Fauxpas. Die Herrenmode ist was Bermudashorts angeht sehr flexibel. Wer gerne weitere Shorts mag, der kann auch diese tragen. Kombiniert mit Loafern oder Sneakers sind die Shorts optimal geeignet für das Eis essen am Sonntag.

Weniger ist mehr

Gutes Aussehen ist sehr einfach bei Männern*. Neben vielen anderen Trends, wie dem Neon-Trend, können introvertierte Fashionliebhaber hier endlich ausatmen. Diesen Frühling kannst du dem Minimalismus eine Chance geben. Die Ruhe und Schlichtheit dieses Trends lässt sich für beinahe jeden umsetzen und dabei sieht man* schick aus. „Men in Black“ oder auch eine Kombination aus mehreren schlichten Farben wie Beige und Grau sind dabei sehr angesagt. Herrenmäntel müssen dabei nicht unbedingt schwarz sein, auch andere gedeckte Farben passen wunderbar zum Minimalismus Trend.

Shine bright

Du willst exzentrisch sein und auffallen? Dann solltest du schleunigst diesen Trend anschauen. Neongelb ist grell und schwierig zu kombinieren, aber es ist eine absolute Trendfarbe in dieser Saison. Fast alle Designer greifen zu dieser Statementfarbe. Wenn du dich an diesen Trend herantrauen, dann kannst du mit einem Statementpiece beginnen und das restliche Outfit schlicht halten. Damit fällst du auf jeden Fall auf, siehst aber nicht zu wild aus. Wenn du besonders mutig bist, kannst du natürlich Neonfarben auch im Colorblocking anwenden. Damit werden alle Blicke auf dich fallen.

E-Boys ­- Die Rockstars der Moderne

Viele Teenager lassen sich durch Social Media und Co. von dem E-Boy Trend inspirieren. Dies haben nun auch die großen Modehäuser für sich entdeckt und zeigen, dass er auch für die ältere Generation funktioniert. Bei diesem Trend sind keine Regeln gesetzt. Geschlechtergrenzen, Farben und Formen spielen keine Rolle. Man kann tragen, was man für schön empfindet, ohne sich dabei um die Meinung von anderen zu kümmern.

× Erweitern Foto: Unsplash/ CC0 Men Fashion

Pretty Pink

Pastellfarben sind nur für Girly Girls? Falsch gedacht, denn diese Farben erobert nun auch die Männerherzen. Anzüge müssen nich langweilig sein in Schwarz und Dunkelblau. Angesagt Trendfarben sind Rosa, Blau oder Grün in einem Pastellton. Dabei musst du nicht sofort das ganze Outfit in diesen Farben tragen, es reicht zunächst ein Hemd oder ein Accessoire, um Ihr Outfit etwas Frische zu verleihen. Wenn du mutig bist, dann solltest du dich unbedingt einen Zweiteiler in diesen Trendfarben zulegen. Du siehst frisch, elegant und sexy aus, ohne langweilig zu wirken. Das klingt nach einem guten Deal, oder?

Perfekter Übergang

Mit diesem absoluten Trendpiece für Männer* und Frauen kannst du den perfekten Übergang von Winter zu Frühling schaffen: dem Trenchcoat. Egal, ob das klassische Beige oder doch lieber bunte Farben, mit diesem Teil machst du jeden noch so regnerischen Tag besser. Der Trenchcoat überzeugt mit der Vielfältigkeit der Kombinationsmöglichkeiten. Du kannst den Mantel jederzeit im Alltag mit Sneakern und Hoodies kombinieren. Gleichzeitig ist er auch perfekt für das Büro geeignet in Kombination mit Lederschuhen und Hemd. Für welche Variante du dich auch entscheiden magst, mit einem Trenchcoat bist du für jeden Anlass und für jedes Wetter optimal gewappnet.