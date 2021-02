Designer kehrt zurück zu den Wurzeln

× Erweitern Foto: Facebook/JulianZigerli Julian Zigerli

Julian Zigerli

Sein Handwerk hat der international erfolgreiche Schweizer Modedesigner Julian Zigerli in Berlin gelernt, an der Universität der Künste, unweit des berüchtigten Bahnhof Zoo. Dann ging er zurück nach Zürich, jetzt kommt Zigerli zurück.

„Zurück zu den Wurzeln – vom Studierenden zum Gastprofessor. Mit großem Stolz, Motivation und Elan trete ich ab März 2021 die Gastprofessur an der Universität der Künste Berlin für die kommenden drei Jahre an“, verriet uns der Modedesigner via E-Mail.

Foto: M.Rädel Universität der Künste, UDK

„Vor über 10 Jahren, im Oktober 2010 habe ich mein Modedesign-Studium an der Udk abgeschlossen, worauf ich kurzerhand in die Schweiz zurückkehrte, um mein Label JULIAN ZIGERLI zu gründen und seitdem erfolgreich zu führen. Umso mehr freut es mich, als Gastprofessor an die Geburtsstätte meiner modischen Laufbahn zurückzukehren und ein Teil des UdK-Teams zu werden“, fährt er fort. „Mein Aufgabenbereich wird die Entwurfslehre in der Studienrichtung Modedesign sein, welche aktuell relevante-, branchenspezifische- wie auch interdisziplinäre Themen, Diskurse und Technologien mit der Lehre verbindet. Außerdem die Betreuung der BA- und MA-Abschlüsse.“

Wird der Umzug denn komplett, also privat und beruflich, erfolgen? Nein, „das Label JULIAN ZIGERLI bleibt seinem Standort Zürich treu. Ich werde zwischen den beiden Städten pendeln und freue mich darauf wieder vermehrt in meiner zweiten Heimat Berlin sein zu dürfen.“ Wir freuen uns auf einem neuen, alten Wahlberliner – und wenn es auch „nur“ Fifty/Fifty ist.

Funfact: Erotik-Model Sam Morris (Bild unten) ist Fan des Designers

www.julianzigerli.com