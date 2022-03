Designer spendet

× Erweitern Kilian Kerner

#standwithukraine Ukraine

Kilian Kerner gibt seinen „PEACE Hoodies“-Gewinn an die vor Putins Krieg Flüchtenden. Jeder Hoodie zählt, denn jeder Cent aus dem Gewinn der Aktion wird für die Ukraine im Rahmen der Organisation „Ein Herz für Kinder“ gespendet.

Eine Fashion Week in Kriegszeiten, das wirkte erst komisch. Doch sie wurde auch dazu genutzt, Solidarität zu zeigen und Gutes zu tun. Etwa von Kilian Kerner. „Für mich war dieses Finale der emotionalste Moment, den ich je bei einer Show von mir erlebt habe. Dort auf dem Catwalk zu stehen mit dem Bewusstsein und dem Wissen, dass die Familie des jungen ukrainischen Models an meiner Hand im Krieg um ihr Leben fürchtet, hat mich innerlich zerrissen“, so der Wahl-Berliner Designer. „Dazu das Video auf der riesigen Leinwand, in dem fast 100 Leute Stop the War sagen … Ich war einfach nur ergriffen. Mich hat es überwältigt, wie viele Menschen wir mit dieser Aktion berührt haben. Die Stimmung im Raum war einzigartig – ein wirklicher Gänsehaut Moment – und ich möchte mich bei jedem Einzelnen bedanken, der ein Teil davon war.“

Seit Sonntag kann man die „PEACE Hoodies“ auf dem Onlineshop von Kilian Kerner www.kiliankernershop.de für eine Woche lang bis zum 30. März für 69 Euro bestellen