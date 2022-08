Die Erotik der Renaissance – Kurt Prynne

× Erweitern Foto: www.kurtprynne.com KurtPrynne

Nicht nur ein bisschen erinnert die aktuelle Modestrecke von Kurt Prynne aus Berlin an die großen alten Meister europäischer Kunstgeschichte. Idealerweise hat Model (und Berghain-Klubber) Nikita zudem einen Körper wie „gemeißelt“. Sexy Mode, kunstvoll inszeniert!

„Wir kreieren minimalistische Kleidungsstücke und Accessoires, die mit einer Art Persönlichkeit kommen“, verrät das Wahl-Berliner Team.

Angelehnt ist der Name des Modelabels übrigens an den jüdischen Schriftsteller, pazifistischen Publizisten und queeren Aktivisten Kurt Hiller (1885 – 1972), der mit seinem Wirken das Team inspirierte. Und der Nachname erinnert an Esther Prynne, die im 19. Jahrhundert wegen Ehebruchs öffentlich gedemütigt wurde, jedoch selbstbewusst mit diesem Ruf lebte. www.kurtprynne.com

Foto: www.kurtprynne.com KurtPrynne

Foto: www.kurtprynne.com KurtPrynne

Foto: www.kurtprynne.com KurtPrynne

Foto: www.kurtprynne.com kurtprynne

Foto: www.kurtprynne.com KurtPrynne