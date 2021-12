Le Dior à Berlin

× Erweitern Foto: Christian Dior demonstriert die Linie Vivante, Herbst/Winter 1953/54, © Staatliche Museen zu Berlin, Kunstbibliothek „Das Geheimnis der Eleganz liegt in der Schlichtheit“ – C. Dior

Foto: Andy Warhol Auch der legendäre Yves Saint Laurent (1936 – 2008) arbeitete für Dior, sein Leben wurde sogar verfilmt

Er kam aus „gutem Hause“ und kleidete das Jetset ein: der französische Modedesigner Christian Dior. Bis heute prägt das Unternehmen das aktuelle Modegeschehen und steht für Eleganz und Reichtum.

Bereits mit seiner ersten, 1947 präsentierten Kollektion war Christian Dior nach der langen kriegsbedingten Zeit der Entbehrungen schlagartig in aller Munde. Bis heute prägt das Unternehmen das aktuelle Modegeschehen.

Mit seiner Ligne Corolle, die eine figurbetonte Silhouette mit schmaler Taille und weit schwingendem Rock propagiert, kam eine verloren gegangene Leichtigkeit in die Mode zurück – der „New Look“ war geboren. Mit seinen Kollektionen bestimmt Dior (geb. 1905 in Granville, Frankreich) im folgenden Jahrzehnt die Mode seiner Zeit. Nach seinem plötzlichen Tod 1957 übernimmt Yves Saint Laurent die Leitung des Hauses. Die am 16. Dezember startende Ausstellung zeichnet die Erfolgsgeschichte nach. Neben Originalentwürfen aus der Sammlung des Kunstgewerbemuseums zeigt die Ausstellung Arbeiten von Studierenden der Hochschule Macromedia Berlin. Insgesamt sind rund zehn Professor*innen und hundert Studierende aus den Bachelor-Programmen Fashion Design, Fashion Management, Schauspiel und Kommunikationsdesign an der Ausstellungskooperation beteiligt.

16.12.2021 – 26.6.2022, Christian Dior und seine Nachfolger, Kunstgewerbemuseum, Matthäikirchplatz, U Potsdamer Platz, Berlin, Di – Fr 10 – 18 Uhr, Sa + So 11 – 18 Uhr