Georgij Maerki „… russische Knödel“

Aufmerksam wurden wir auf den trainierten Burschen durch eine Modestrecke von kust. Georgij Maerki ist aber mehr als „nur“ ein Model. Wir chatteten mit dem Balletttänzer.

Uns wurde gesagt, dass du gerne kochst und sogar als Koch arbeitest. Hast du ein Lieblingsessen?

Nicht wirklich ein Lieblingsessen, aber wenn ich mich für etwas entscheiden würde, wäre es ein Gericht, das viele Emotionen und Erinnerungen in mir auslöst. Es wären wahrscheinlich die hausgemachten Pelmeni meiner Mutter. Pelmeni sind traditionelle russische Knödel mit Fleischfüllung.

Wie oft gehst du als Tänzer in der Woche zum Sport?

Früher habe ich jeden Tag trainiert, als ich eine Tanzkarriere anstrebte. Jetzt tanze ich, wenn es die Zeit erlaubt, was leider ziemlich selten vorkommt, weil ich als Koch arbeite und das sehr zeitaufwendig ist.

Wie kamst du zu kust.?

Freunde von mir, die bereits mit dem Label zusammengearbeitet haben, haben mich empfohlen. Und anscheinend hat kust. etwas in mir gesehen, das auch mir sehr gefällt.

Was magst du an dieser Marke am meisten?

Ich liebe die Marke und wenn ich ehrlich bin, gefällt mir all das am besten, was Jakub, der Gründer von kust., macht. Jakub ist mit viel Leidenschaft dabei und das gefällt mir sehr. Er macht es nicht wegen des Geldes, sondern weil es ihm wirklich Freude bereitet! Und mir macht es sehr viel Spaß, mit ihm zu arbeiten – ich habe immer Lust auf ein Fotoshooting.

*Interview: Michael Rädel

Polen

Über das Label

Handgemachte und nachhaltig in Europa gefertigte Bekleidung, die gibt es dank kust. nun auch aus unserem Nachbarland. Inspiriert sei diese klassische Mode für den Mann* von der Heimatstadt des Label-Chefs, vom schönen Ostseebad Sopot.

2017 ging es los mit der Unterwäschemarke, die wahrlich eine sexy Optik als Bildsprache gewählt hat. Alles purer Zucker fürs Auge! Und alles ein bisschen RETRO ... Zudem eine gute Motivation, wieder mehr Sport zu machen, denn eins ist sicher: Diese trainierten Models leben nicht von Chips, Bratwurst, Schokolade und Kuchen. Und wenn doch, dann machen sie eben genug Sport, um diesen Genuss auszugleichen. Trotzdem gilt: Jeder Körper ist schön, nur wohlfühlen musst du dich. www.kust.com