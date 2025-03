„Gone Fishing“ – Nasty Pig mit Outdoor-Mode

„Letʼs go on vacation!“ Im Sommer ist #mensch gerne draußen, nicht nur, um zu angeln. Und die queere Modemarke Nasty Pig hat hierfür ein paar sehr sexy Ideen!

„Wir haben gerade 30 Jahre Nasty Pig gefeiert und statt 2025 als Jahr 31 zu betrachten, starten wir die nächste Ära mit etwas Frischem, Rohem und Unerwartetem“, so Nasty-Pig-Gründer und -CEO David Lauterstein via E-Mail an uns. „Unser Team aus der Stadt in die Sümpfe zu führen, war der perfekte Weg, um für Abwechslung zu sorgen. Unsere Fans lieben es, wenn wir die Grenzen überschreiten, und Gone Fishing liefert auf jeder Ebene – sexy, wild und voller Haltung.“

Die brandneue (und erotische!) Nasty-Pig-Kollektion soll den Nervenkitzel beim Entdecken und Angeln im Freien mit topografischen Drucken, von Landkarten inspirierten Mustern und robusten, aber freizügigen Schnitten, die Funktion mit Fetisch verbinden, erhöhen. „Wir wollten die Energie des Abenteuers einfangen und es gleichzeitig unbestreitbar sexy halten“, fährt Designer Mihkel Vanager fort. „Durch die Mischung von Web- und Strickstoffen und das Spielen mit gewagten neuen Schnitten haben wir Looks geschaffen, die echt aufsehenerregend geworden sind.“ Wie gefällt dir die neue Mode? www.nastypig.com

