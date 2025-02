Herrenmode 2025: Was trägt der moderne Mann in der Freizeit?

× Erweitern Foto: Pexels/ Vincent Santamaria

Am Arbeitsplatz ist oft ein konservativer Dresscode vorgeschrieben. Daher bevorzugen Männer in ihrer Freizeit einen eher lässigen und ungezwungenen Bekleidungsstil. Die Herrenmode orientiert sich am Wunsch, sich in der Kleidung wohlzufühlen. Dabei geht es aber auch darum, ein modisches Stilgefühl zu entwickeln.

Casual Kleidung ist im Trend

Klassische Alltagskleidung wird im Mode-Vokabular als Casual Kleidung beschrieben. Gemeint ist damit Freizeitkleidung, die ohne Vorschriften oder strenge Regeln auskommt. Ein Beispiel für den legeren Bekleidungsstil sind die Cargohosen, die auch 2025 voll im Trend liegen. Dank ihrer zahlreichen Taschen bieten diese Hosenmodelle viel Stauraum, um das Smartphone, die Geldbörse und andere Utensilien unterzubringen. Damit eine Cargo Hose Herren gefällt, sollte diese leicht, bequem, wasserabweisend und einfach zu pflegen sein. Zur Anfertigung von Hosen mit guter Passform werden verschiedene Cargo-Materialien verwendet. Meist besteht dieser Hosentyp aus einem weich fallenden Stoff. Dabei kann es sich um leichte Denimstoffe, Musselinstoffe oder Mischgewebe handeln. Kombiniert mit einem luftigen Leinenhemd oder einem T-Shirt sehen Cargohosen für Herren einfach perfekt aus. Mit einer bequemen Hose, einem schlichten Rundhals-T-Shirt und komfortablen Sneakern lässt sich ein zeitloser Stil stylen. Wer modisch up-to-Date sein will und einen Stilbruch erzeugen möchte, trägt zur Cargohose ein elegantes Strickpolo oder ein anderes Statement-Piece.

Das Herren-Outfit sollte bequem und vielseitig kombinierbar sein

Mäntel und Jacken schützen vor Kälte und Nässe. Vor allem in der kalten Jahreszeit geht niemand ohne wärmende Winterjacke aus dem Haus. Doch warum tragen Herren Jacken auch, wenn es draußen gar nicht so kalt ist? Eine leichte Jacke mit oder ohne Kapuze vervollständigt den lässigen Freizeitlook. Außerdem passt eine Herrenjacke in dezenten Farben wie Grau, Blau, Schwarz oder Grau zu fast jedem Styling. Männerjacken sind vielseitig kombinierbar. Die Wahl des Modells ist vom Anlass abhängig. Für ein Business-Meeting bietet sich eine elegante Jacke an. Zum Anzug wird eine längere Jacke getragen, die locker über die Hüften fällt. Für kühle Frühlingstage ist der Parka eine passende Option.

Modische Fettnäpfchen vermeiden

Die meisten Männer wollen gut gekleidet sein. Das Outfit sollte dem Anlass entsprechen, auf Körpergröße und Statur abgestimmt sein. Zu lässige und zu eng sitzende Hosen und Jacken gelten als Modesünden. Die Hosenlänge ist ein weiterer Fauxpas, der aber vermeidbar ist. Obwohl es keine allgemein gültigen Regeln gibt, sollte eine Herrenhose keinesfalls zu kurz sein. Modisches Feingefühl beweist, wer dezente Modelle mit praktischen Accessoires kombiniert.