Ignacio steht auf kust.

Was wird zu Weihnachten neben Socken und Süßkram am häufigsten verschenkt? Unterhosen! Und wenn es so ein sexy Teil ist wie der „Thong 01“ aus umweltfreundlicher Viskoseseide, dann ist das durchaus ein Grund zur Freude. Und für Selfies.

Das angesagte polnische Modelabel kust. konnte für seine neuen Werbebilder den Züricher Fitnesstrainer Ignacio Felmer gewinnen – herausgekommen sind Bilder, die fast zu erotisch sind für die meta-Seiten Instagram und Facebook. Aber wir können sie dir hier zeigen …

Über die neue Kollektion verrät kust.-Chef Kuba: „Jedes Stück wird in Polen von einem renommierten Dessous-Hersteller handgefertigt, dessen Know-how bis in die 1960er-Jahre zurückreicht, um erstklassige Qualität und handwerkliche Handwerkskunst zu gewährleisten. Thong 01 ist in Schwarz, Weiß, Nude und Babyrosa erhältlich und mit einem dezenten Banddetail versehen – eine elegante, verspielte Anspielung auf kust.s Engagement für selbstbewussten, unverwechselbaren Stil.“ Mach dir oder deinem Liebsten damit eine sexy Freude! www.kust.com

