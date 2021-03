Jean Paul Gaultier, Safer Sex und Socken

× Erweitern Foto: jeanpaulgaultier.com Jean Paul Gaultier

Der legendäre schwule Designer wollte sich ja eigentlich ein bisschen vom Trubel der Modewelt zurückziehen, aber der gute Freund von Madonna macht munter weiter. C'est génial!

Gerade promotet die Modelegende Safer Sex UND Safer-Sex-Socken. „Der Kampf gegen AIDS ist vor allem eine persönliche Geschichte: Dieser Kampf liegt mir besonders am Herzen. Ich wurde mit dieser Geißel konfrontiert, die meinem Freund das Leben gekostet hat. Ich erinnere mich an die Ablehnung, mit der die Kranken am Anfang konfrontiert waren“, so der Designer.

Foto: www.facebook.com/jean.paul.gaultier Jean Paul Gaultier

„Ich will mit jungen Menschen sprechen und versuchen, sie zu sensibilisieren, weil sie zu oft denken, dass HIV / AIDS sie nicht betrifft“, fährt Jean Paul Gaultier fort. Alle Gewinne aus dem Verkauf der Socken sollen für den Kampf gegen Aids eingesetzt werden. Der Slogan war 1996 der Claim zu Jean Paul Gaultiers Frühjahr-Sommer-Kollektion und soll an seinen persönlichen Kampf erinnern, den Jean Paul Gaultier während seiner gesamten Karriere geführt hat.

Über Jean Paul Gaultier

„Ich glaube an Mode, die man jeden Tag tragen kann und nicht nur auf dem Laufsteg“, verriet das am 24. April 1952 geborene Modegenie einmal. Und das, obwohl er ja auch dadurch berühmt wurde, dass Madonna sein BH-Korsagen-Outfit bei Konzerten und in Talkshows trug. Etwas Mut verlangt der gute Freund von Amanda Lear schon.

