Jockstraps, Unterwäsche, Bademode und vor allem sexy Bilder

Das Modelabel KVRT STVFF erfreut das geneigte Auge nicht nur mit seiner hochwertigen Mode für den Mann* von Welt mit Geschmack. Auch die Bildsprache überzeugt auf ganzer (Mode-)Linie.

An den Start ging die Marke 2018 und richtet sich an alle, die sich wohl in ihrem Körper fühlen. Freilich müsste, könnte das noch etwas diverser umgesetzt werden. Just sayin' ... Produziert und vertrieben wird die Modemarke in und aus Barcelona heraus. Unser Geschenk- oder auch Modetipp für dich! www.kvrtstvff.com