Jon Kortajarena machts für die Umwelt

Foto: www.ecoalf.com

Nachhaltigkeit und Mode, ein großes Thema, viel diskutiert. Geht das überhaupt? Immerhin wollen die Designer*innen ja mit immer neuer Mode Geld verdienen. Aber die kann zumindest nachhaltig und fair produziert und vertrieben werden. Topmodel Jon Kortajarena versucht es nun auf seine Art, zusammen mit dem Label Ecoalf.

Ein weiterer Schritt in die richtige Richtung, nachdem der Sportliche schon zusammen mit Greenpeace erfolgreich war. Und die gemeinsame Kollektion ist sogar genderneutral, bedeutet: Egal, wie #mensch sich definiert, diese Mode kleidet ein.

Schriftlich verrät sein Team via E-Mail an uns: „Mit der gemeinsamen Kollektion mit Ecoalf möchte der gebürtige Spanier nun beweisen: Es ist möglich, gut auszusehen, Spaß zu haben und gleichzeitig auf den Planeten zu achten. Für Ecoalf by Jon Kortajarena wurden ausschließlich nachhaltige und recycelte Materialien verwendet.“ Die Kollektion – T-Shirts, Tanktops, lange und kurze Hosen sowie ein Hoodie und zwei Sneaker-Modelle – ist seit März im Ecoalf-Onlineshop und in Ecoalf-Stores zu bekommen. www.ecoalf.com