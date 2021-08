Regenbogenfarbene Pronomen

× Erweitern Foto: julianzigerli.com Julian Zigerli

Gendern und die Wahl der richtigen Pronomen … Da tun sich schnell Gräben auf. Die einen sind selbst fest verankert in ihrer binären Blase, die anderen wollen es lieber gerecht, non-binär und queer. Klar ist: Sprache hat sich schon immer weiterentwickelt, was ungerecht und unpassend ist, muss verändert werden.

Oder sprichst du noch vom Frollein, wenn vor dir eine unverheiratete Frau steht? Bezeichnest du dich als Sodomit, weil du dein eigenes Geschlecht liebst? Also: Erst denken, dann meckern und posten.

Auch der Schweizer Designer Julian Zigerli nimmt sich diesen Streitthemen an und präsentiert dazu ein schwarzes T-Shirt. Das aus 100 Prozent Baumwolle gefertigte „PRONOUN“-T-Shirt ist selbstverständlich unisex und in diversen Größen erhältlich und vor allem in Regenbogenfarben bestickt. Statements können Spaß machen! julianzigerli.com