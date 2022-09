Kilian Kerner „Lasst uns alle als Menschen begegnen“

× Erweitern Foto: Sebastian Reuter/Getty Images for Nowadays

Foto: M. Rädel Kilian Kerner, Franziska Knuppe, Jella Haase, Annabelle Mandeng Stars lieben seine Mode: Franziska Knuppe, Jella Haase und Annabelle Mandeng waren bei seiner Modenschau im Telegraphenamt dabei

Gerade erst zeigte der Designer seine Kollektion „Ikonen“ auf der Fashion Week. Sexyer und glamouröser als sonst wurde sie wahrgenommen. Wir erreichten ihn am Telefon.

Das Thema deiner Kollektion ist „Ikonen“. Was macht einen Menschen für dich zur Ikone? Die Einzigartigkeit, wie diese Menschen durchs Leben gehen. Ihr Talent und dass sie so leben, dass es ihnen egal ist, was die Leute über sie sagen. Dass sie ihr Ding durchziehen. Und für mich als Designer natürlich auch ihr Kleidungsstil.

Timothée Chalamet ist eine deiner Ikonen. Er ist für mich eines der größten Schauspieltalente! Er hat ein tiefes Schauspiel und Looks, die sonst keiner trägt. Er und auch Harry Styles wagen Dinge und es ist beiden egal, in welche Schublade man sie stecken könnte. Beide sind nicht schwul, aber es ist ihnen egal, wenn man es denkt.

Die Debatte über Binarität der Geschlechter ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Wie beeinflusst dich das als Designer von Frauen- und Männerkollektionen? Ich mach bei dieser Debatte nicht mit. Für mich sind Menschen in erster Linie Menschen, mich interessiert nicht die Sexualität an erster Stelle. Es war mir schon immer egal, ob ein Mann oder eine Frau meine Mode trägt. Viele Frauen tragen meine Männersachen, es gibt aber auch Teile, die ich eigentlich für Frauen entworfen habe, die Männer tragen. Ich finde, wir brauchen noch viel mehr Sichtbarkeit, aber auch noch viel mehr Normalität in dem Sinne, dass alles okay und gleichberechtigt ist: Homosexualität, Trans* … Mein Appell: Lasst uns alle als Menschen begegnen.

Zurück zur Mode: Es war sehr glamourös. Ikonen sind meist glamouröse Menschen. Ich liebe einfach glamouröse Kollektionen, Mode, die für besondere Momente steht. Diesmal ist es aber noch mehr aufgefallen, weil es auch sehr bunt war.

Wie war für dich die Fashion Week? Ich mag die neue Location extrem gerne. An das Tageslicht musste ich mich erst mal gewöhnen, aber das Telegraphenamt ist ein wunderbarer Ort für meine Kollektion gewesen. Ich mochte, dass die Fashion Week nun exklusiver ist, nicht mehr 700 Leute, sondern ausgewählte, wirklich Interessierte.

Stichwort Herbst: Was magst du gerade besonders? Ich liebe den Frühling und Herbst, ich ziehe mich gerne mehr an als weniger – viele Jacken! (lacht) Ich bin gerade ins Grüne umgezogen, werde aber wohl wenig Zeit haben, den Herbst im Garten zu genießen, da die nächste Fashion Week schon im Januar ist, ich arbeite schon an der nächsten Kollektion.

*Interview: Michael Rädel

