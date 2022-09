Kilian Kerners „IKONEN“ auf dem Laufsteg

× Erweitern Foto: Sebastian Reuter/Getty Images for Nowadays

Foto: M. Rädel Kilian Kerner, Franziska Knuppe, Jella Haase, Annabelle Mandeng Genossen die Mode: Franziska Knuppe, Jella Haase und Annabelle Mandeng

Der Designer Kilian Kerner präsentierte gestern seine neue Kollektion im Telegraphenamt am Monbijoupark in Berlin-Mitte. Mit dabei waren unter anderem Filmstern Jella Haase, Annabelle Mandeng und Topmodel Franziska Knuppe.

Der Name der Kollektion: IKONEN. Darüber verrät das Team des Designers via E-Mail: „Ikonen der Neuzeit, Ikonen der Mode, Kilian Kerners ganz persönliche Ikonen – Menschen, die er bewundert für ihr Talent, für das wofür sie stehen, die ihn inspirieren, die Mode leben und ihren ganz eigenen Stil um den Globus tragen: Kate Moss und Harry Styles, Timothée Chalamet und Jella Haase, Viola Davis und Serena Williams, Justin Bieber und Heidi Klum.“

Über 40 Looks für Mann und Frau wurden präsentiert – wobei natürlich #mensch tragen kann, was #mensch will. Glamouröse Abendmode mit und ohne Pailletten, sehr sexy und von den 2000er-Jahren inspirierte Outfits und ausgefallene Freizeitmode, der Designer zeigte, was gehen kann in Sachen Mode. www.kilian-kerner.de

