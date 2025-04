„Nichts ist so aufreizend wie Gelassenheit.“ – Dieser Blick, diese Mode!

Unterwäsche sollte ein bequemes Versprechen sein. Sollte den „private parts“ Halt geben – und zudem auch noch Freude beim Tragen bereiten.

Die aktuelle Mode von Charlie by Matthew Zink vereint all diese Anforderungen und ist zudem dermaßen erotisch umgesetzt, dass es schon wieder Kunst ist, was wir da sehen! Die Chemie bei diesem erotischen Fotoshooting stimmte einfach, deshalb zitieren wir nur zu gerne den wunderbaren Oscar Wilde (1854 – 1900) in der Überschrift.