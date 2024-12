Handgemacht, nachhaltig und sexy: Mode aus Polen

Die klassische Mode von Kuba Stachowiak (@jakubkuboviak) kommt international bestens an, sein Modelabel kust. ist ein Muss für Trendsetter und Hipster. Hier zeigt uns Aurent Koci, was die Marke Neues im Angebot hat.

„Die Kollektion wird in Polen von renommierten Unterwäscheherstellern hergestellt, deren Tradition bis in die 1960er-Jahre zurückreicht, und unterstreicht das Engagement von kust. für Nachhaltigkeit. Jeder Artikel wird in kleinen Mengen hergestellt, um die Umweltbelastung zu minimieren, und spiegelt den bewussten Umgang der Marke mit Mode wider“, so der Designer. Und wer zum Jahresende noch nach passenden Geschenken sucht oder sich selbst für 2025 neu einkleiden will, der kann hier bei der Kollektion für den Frühling und Sommer 2025 stöbern und sicherlich fündig werden. Wir sind Fans! www.kust.com

