Schnurrbartkerle und pralle Ansichten

Gestern Abend wurde in Berlins Zentrum hoch oben in einem DDR-Prachtbau an der Frankfurter Allee namens The TOWER eine neue Accessoire-Kollektion gefeiert, die an den großen schwulen Künstler Tom of Finland erinnert.

Die verschiedenen Taschen der „LOQI x Tom of Finland“-Kollektion sorgen für queere Sichtbarkeit und transportieren die Erotik des zur Ikone gewordenen Künstlers ins 21. Jahrhundert. Die coolen Taschen sehen super aus und geben dir auch ein super Gefühl, denn sie sind aus recycelten Materialien gefertigt.

× Erweitern Foto: LOQI.eu LOQI x Tom of Finland

Touko Valio Laaksonen aka Tom of Finland (8. Mai 1920 – 7. November 1991) ist DER homosexuelle Zeichner überhaupt. Weltweit kennt, sammelt und benutzt man seine erotischen, mitunter auch pornografischen Männerbilder. Tom ikonisierte den schnauzbärtigen Leder- oder auch Uniform-Kerl, er machte den Daddy auch in der Kunst begehrenswert.

Der Künstler studierte Kunst in Helsinki und zeichnete Werbemotive, bevor er 1957 seine ersten Arbeiten von hyper-maskulinen Kerlen im US-Magazin „Physique Pictorial“ veröffentlichte. Von diesem Moment an war der Mythos Tom of Finland geboren, der vor allem der schwulen (Fetisch-) Welt jede Menge fantasievoller Vorlagen liefert. Seine Männer sind stark, gut bestückt und immer wild darauf, ineinandergesteckt zu sein. Tom brachte es auf den Punkt, aber mit zeichnerischer Perfektion. Und: Er zeigte erstmals seit der Antike einen selbstbewussten und starken schwulen Mann, kein Opfer der Gesellschaft! www.loqi.eu, www.tomoffinland.org