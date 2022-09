Sexy Lukas in Portugal und auf der Bühne

× Erweitern Foto: M. Hall LukasSauer

Der TV- und Theater-Schauspieler Lukas Sauer – seine Fans wissen das – macht auch als Model eine spitzen Figur. Für das Modelabel TASTIQ posierte der Stern sexy am Strand, auf der Couch und an der Bar. Einige der schönsten Bilder haben wir hier für dich versammelt. www.tastiq.com

„Ich treibe täglich Sport. Bei schlechtem Wetter bin ich oftmals bei Fitness First im Studio, bei gutem Wetter gehe ich am liebsten draußen joggen.“

Und Lukas kann man auch live erleben! Denn vom 23. Oktober bis zum 27. November geht er mit dem Stück „Ein gemeiner Trick“, in dem Lukas an der Seite von TV-Star Ulrike Frank die männliche Hauptrolle spielt, auf Theatertournee. Station machen sie unter anderem in Hamburg (11. November am Theater Haus im Park in Hamburg-Bergedorf) und in der Stadthalle Bernau bei Berlin (27. November). www.lukas-sauer.de