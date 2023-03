Mode für Männer*

Foto: lu-bo.com

Mode aus Deutschland, sexy und trotzdem klassisch-unaufgeregt: LUBO. Alles in Handarbeit in Baden-Württemberg produziert und so nachhaltig wie nur möglich. Und plastikfrei!

„Wir verfolgen einen simplen Gedanken: Herrenunterwäsche ästhetisch hochwertiger zu machen, und dabei den perfekten Tragekomfort zu gewährleisten“, verrät das Team dazu auf seinem – benutzerfreundlichen und etwas erotischen – Internetauftritt.

Und ein Versprechen gibt es auch noch: „Verabschiede dich von langweiliger und hässlicher und unbequemer Unterwäsche. Unabhängig von deiner Körperform oder Hautfarbe garantieren wir, dass du in unserer Unterwäsche nicht nur den perfekten Komfort hast, sondern, auch Sexyness und ein besseres Selbstbewusstsein.“ Wir finden: Klasse Mode, um dich selbst zu beglücken oder deinen Schatz. Und brauchst du nicht noch ein Geschenk für Ostern? lu-bo.com