Fashion Week: Eintrittspreis für den Kampf gegen Krebs

Gemeinsam mit der DKMS und der Deutschen Krebshilfe starten die Designer*innen Rebekka Ruétz, Danny Reinke, Marcel Ostertag und Kilian Kerner eine groß angelegte Kampagne und widmen ihre Veranstaltung, den „W.E4. FASHIONDAY“ im Juli, im Rahmen der Berliner Fashion Week am 11. Juli, den beiden Organisationen.

Kilian Kerner: „Ende 2022 wurde bei drei Menschen aus meinem Umfeld innerhalb von sechs Wochen Krebs diagnostiziert. Alle drei sind junge Menschen. Mein Großcousin hatte gerade sein Abitur gemacht und anstatt des Studiums kam die Chemotherapie. Der Vater einer sehr guten Freundin hat durch die DKMS einen Lebensretter gefunden und ein Familienmitglied befindet sich gerade in der Endphase einer der härtesten Chemotherapien, die es in Deutschland gibt. Diagnose: behandelbar, aber nicht heilbar. Ein weiterer Grund für mich: die Schwester meines Partners. Auch sie lebt heute nur noch, dank der Arbeit der DKMS. Als Kind erkrankte sie an Krebs und es gab kaum noch Hoffnung. Doch dank der DKMS und der engagierten Ärzte überlebte sie und ist heute eine der stärksten Persönlichkeiten, die ich jemals kennengelernt habe. Und sie ist geheilt.“

Jeder zweite Deutsche erkrankt im Laufe seines Lebens an Krebs, wie aus dem aktuellen Bericht „Krebs in Deutschland“ des Robert Koch-Instituts (RKI) und der Gesellschaft der epidemiologischen Krebsregister in Deutschland hervorgeht. Alle 12 Minuten erkrankt in Deutschland ein Mensch an Blutkrebs. Weltweit sogar alle 27 Sekunden. Für viele Erkrankte ist die Stammzellspende die einzige Chance auf Überleben. Krebs ist ein Thema, das uns alle betrifft und bewegt. Ein Thema, mit dem wir alle früher oder später in unserem Leben in Berührung kommen. Das Thema Krebs steht im Mittelpunkt der Arbeit der DKMS und der DKH. Aufklärung und Prävention ist dabei besonders wichtig. www.kiliankernershop.de/tickets