„Macho, Macho Man“ – Mode für 2025

× Erweitern Foto: Sam Waxman

Expand Foto: Sam Waxman

Bei den Bildern mussten wir einfach die Village People zitieren ... Denn es geht um Machos, die zeigen, was sie haben. Eine Fantasie des / der ein oder anderen. Ein Modelabel aus den Vereinigten Staaten setzte diese sexuelle Träumerei geradezu pornös-kunstvoll um.

Die Bilder erinnern an den umstrittenen Künstler Terry Richardson, der ja auch schon mehrmals mit Lady Gaga arbeitete, sie sind aber brandneu und von dem grandiosen Sam Waxman. Denn die schwule US-Modemarke Nasty Pig hat für den Sommer 2025 neue Teile am Start – und beschreibt die neue Kampagne zudem als „versauter denn je. Ganz passend zum Namen der neuen Kollektion: „NYC FUCK BOY“.

Die Bilder für die aktuelle „NYC FUCK BOY“-Kollektion seien „eine Liebeserklärung an den alltäglichen Sex-Appeal queerer Hotties in der Stadt, die niemals schläft“, wie das Label verrät. „Ob sie nun ihre Jockstraps im Waschsalon hin und her werfen, ein fettiges Stück verschlingen, in prallen Slips U-Bahn fahren, vor dem Village Barbershop ihre Muskeln spielen lassen oder auf der Straße für Aufsehen sorgen – diese Jungs beweisen, dass Nasty Pig nicht nur eine Marke ist – es ist ein Lebensstil.“ Zumindest als erotische Fantasie können wir mit dieser Art Chauvinismus und Manspreading ganz gut leben. nastypig.com, www.instagram.com/nastypig

× Erweitern Foto: Sam Waxman

× Erweitern Foto: Sam Waxman

× Erweitern Foto: Sam Waxman

× Erweitern Foto: Sam Waxman

× Erweitern Foto: Sam Waxman

Wir sind auch auf Instagram: