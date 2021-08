Ökologisch, trendig, cool

× Erweitern Foto: M. Rädel Alexanderplatz Berlin Ausgerechnet in der Alexanderplatz-Betonlandschaft wird ein ökologisches Zeichen gesetzt. Super!

Green Fashion Fair Berlin

Die Herausgeberinnen des „Perfumed Garden Magazin“ laden am 11. und 12. September ein zur „Green Fashion Fair Berlin“.

„Unser Wunsch ist, mit der GREEN FASHION FAIR BERLIN die Hauptstadt als Standort für nachhaltige und innovative Projekte zu bereichern und damit unseren Teil zur Transformation der Modewelt beizutragen“, so Claudia und Agnes von der „Green Fashion Fair Berlin“, einer ökologischen, nachhaltigen und vor allem brandneuen Modemesse in der Hauptstadt.

GREEN FASHION FAIR BERLIN

Ein wunderbares Projekt, das zeigt, wohin der Hase auf dem Catwalk zu flanieren hat! Und das dicke B an der Spree war ja schon immer Vorreiter in Sachen Trend und Mode. „Die Green Fashion Fair präsentiert als erste B2C-Messe für nachhaltige Mode in Berlin den Besucher*innen das persönliche Kennenlern- und Kauferlebnis nachhaltiger Modelabels, den Austausch zu deren Produktions- und Arbeitsweisen, Lieferant*innen und Firmenphilosophie. Die GFFB wird außerdem eine Plattform für die gesellschaftspolitischen Themen der nachhaltigen Modewirtschaft“, verraten die Visionärinnen dazu schriftlich. Als Ort des hippen und lobenswerten Geschehens ist das Haus Ungarn am Alexanderplatz in Berlin-Mitte eingeplant. Wir freuen uns drauf! www.greenfashionfairberlin.de, www.perfumed-garden.de