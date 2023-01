Mode, Accessoires und Spaßiges

× Erweitern Fotos: www.peachykings.com Peachy Kings

Foto: www.peachykings.com Peachy Kings

Das Team von „Peachy Kings – Cheeky Stuff for Cheeky Mates“ hat eine Fülle an ausgefallenen Geschenk- und Modeideen im Angebot, um dir und deiner (Wahl-)Familie – oder deinem Schatz am nahenden „Valentinstag“ – ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Und die „voll schwulen“ Dinge sorgen zudem noch für unterhaltsame LGBTIQ*-Sichtbarkeit.

Du bist auf der Suche nach Dingen, die deine Mitmenschen freuen und die nicht 0815 sind? Bei „Peachy Kings – Cheeky Stuff for Cheeky Mates“ wirst du fündig werden.

Von Postkarten, „Tom of Finland“-T-Shirts und Taschen über Kerzen bis hin zu Kalendern und sogar Malbüchern (für Erwachsene!) gibt es hier fast alles, was das queere Herz und der queere Haushalt begehren und brauchen. Wohn- und Mode-Accessoires, die nicht zu derb, dann aber doch ziemlich schwul sind, Dinge, die #mensch nicht unbedingt braucht, die das Leben aber auf jeden Fall bunter und damit schöner machen. Und auf jeden Fall findest du bei www.peachykings.com immer ein Geschenk, das im Freund*innenkreis oder im Betrieb und in der Familie für viele Kichereien sorgen wird. Queere Kunst aus der Community für die Welt, das bekommt man bei den Peachy Kings aus den USA!

