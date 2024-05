Peter Schmid & KURT PRYNNE: Mode, Kunst, Testosteron

× Erweitern Foto: Peter Schmid / @when_there_is_light Lukas, KURT PRYNNE

„A NIGHT IN VIENNA“: Der Wiener Fotograf Peter Schmid inszenierte Tänzer Lukas für das angesagte Berliner Modelabel KURT PRYNNE. Und, der Name der Fotostrecke nahm es schon vorweg, das tat er im schönen Wien in einer aufgeladenen Nacht. Aber nicht nur Lukas („The Dancer“), auch Eric („The Cowboy“) und Stefan („The Player“) wurden in dem erotischen Fotoshooting abgelichtet.

„In einer Welt, in der Nacktheit tabu ist, entsteht ein verborgenes Reich, in dem Hemmungen aufgegeben werden. Inmitten der Dunkelheit verstärkt sich das Verlangen, als Exhibitionist im Lichtblitz auf Voyeur trifft“, so Luigi von KURT PRYNNE über die – heiße – Inszenierung. „Ein schlichter schwarzer Stoff zieht den Fokus auf sich und umrahmt muskulöse Kurven mit zarten Trägern. Hier erschafft Peter, der visionäre Fotograf, drei fesselnde Erzählungen mit drei unterschiedlichen Modellen, die Betrachtende jeweils in eine verführerische Welt einladen, in der die Leidenschaft an erster Stelle steht.“ www.kurtprynne.com

