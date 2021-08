Lady Gaga trug seine Mode!

Nach und nach stellen wir Dir auf männer.media die Kandidaten der neuen Staffel „Prince Charming“ vor. Heute ist es jemand, der auch schon mit einem Weltstar arbeitete.

Schon ganz bald startet die neue Staffel von „Prince Charming“. Auch ein populärer Berliner Nachwuchsdesigner ist dabei: Thomas Hanisch, der schon für Lady Gaga schneiderte (wir berichteten). „Meine Mode ist Avantgarde Couture. Unpraktisch! Ich frage mich, wie Lady Gaga sich darin bewegen konnte. Sie konnte nichts sehen, konnte kaum laufen. (lacht) Meine Entwürfe sind tragbare Skulpturen.“ Der Anfang der 1990er Geborene arbeitete zudem auch schon mit Bambi Mercury, Saweetie und Katy Bähm zusammen, vor allem aber ist dieser Berliner ein sympathischer Kreativer, der trotz des Erfolgs umgänglich geblieben ist. Studiert hat der Modeschöpfer übrigens einst bei ESMOD Berlin.

Wie bringst du Boys um den Verstand? Meine harte Erscheinung erfüllt jegliche Bad-Boy-Fantasien, aber innerlich bin ich ein hoffnungsloser Romantiker. Take someone who can do both.

Warum „Prince Charming“? Man ist komplett fern vom Alltag und kann sich zu 100% auf den Menschen und seine Gefühle konzentrieren. So habe ich die Chance, jemandem auf einer sehr intensiven Reise kennenzulernen.