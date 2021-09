Schuhe für Herren - nachhaltig und vegan

Natürlich ist es für die meisten Verbraucher das A und O, dass Mode schick ist und mit einem hohen Tragekomfort punktet. Auch ein optimales Verhältnis von Preis und Leistung ist für den modernen Kunden wichtig. Doch heute gibt es noch andere Werte, die die Kaufentscheidung rund um Mode - auch bei Schuhen für Herren - beeinflussen: Es sind bestimmte Werte, die ein Produkt bei seiner Herstellung und den dafür verwendeten Inhaltsstoffen umsetzen soll. Ganz oben auf der Liste dieser Werte stehen vegane und nachhaltig produzierte Produkte. Dieser Beitrag informiert darüber, welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede es bei diesen beiden Begriffen gibt.

Vegane Schuhe

Viele Menschen kennen den Begriff "vegan" ausschließlich aus dem Bereich der Ernährung. Wer vegan isst oder trinkt, konsumiert Lebensmittel, die keine tierischen Inhaltsstoffe enthalten und ohne Tierleid hergestellt worden sind. Im Gegensatz zum Vegetarier, der beispielsweise Milch, Eier und Honig zu sich nimmt, verzichten Veganer auch auf Bestandteile, die vom lebenden Tier genutzt werden. Der Begriff des Veganismus kennzeichnet aber einen Lebensstil, der außer der Ernährung auch beispielsweise die Kosmetik und eben auch die Mode inklusive des Schuhwerks einbezieht.

Was kann an Schuhen eigentlich nicht vegan sein - außer dem eventuell als Material eingesetzten Leder? Die

se Frage stellen sich viele Menschen - auch Männer, die Schuhe kaufen möchten. Tatsächlich ist es meist Wildleder oder das Leder anderer Tiere, das als Obermaterial von Schuhen durch den Kunden gut erkannt werden kann. Doch die Liste der tierischen Bestandteile im Schuhwerk ist umfangreicher.

× Erweitern Foto: Unsplash/ Adam Jang/ CC0 Leder

Diese tierischen und somit nicht-veganen Inhaltsstoffe können Schuhe enthalten:

Leder

Fell

tierische Stoffe (insbesondere aus Knochen oder Milch) im Kleber

Seide (Seidenraupen werden bei der Produktion verbrannt)

Wolle

Farbstoffe (etwa Karmin, für dessen rote Färbung auch Läuse zum Einsatz kommen)

Die Liste demonstriert bereits deutlich, dass es für den Verbraucher gar nicht so leicht ist, vegane Schuhe für Herren zu erkennen.

Woran erkennt man vegane Schuhe?

Es gibt für vegane Produkte einige verlässliche Siegel. Ein typisches und bekanntes Beispiel dafür ist die vegane Blume, die auf vielen Produkten kennzeichnet, dass etwas frei von tierischen Inhaltsstoffen ist und auch vegan produziert ist. Vegansiegel schließen - beispielsweise im Bereich der Naturkosmetik - auch Tierversuche aus. Wenn Schuhe dieses Siegel nicht haben, lohnt sich die Nachfrage beim Hersteller. Manche Produzenten geben auch an, dass es sich um vegane Schuhe handelt - auch wenn sie auf das teure Siegel und die damit verbundene Zertifizierung verzichten. Es gibt auch spezielle Online-Portale, die einen Überblick über vegane Schuhe und andere Produkte bereitstellen und die den Interessenten für vegane Mode auch Produktanfragen bei den jeweiligen Herstellern verfügbar machen.

Nachhaltige Schuhe

Nachhaltigkeit ist heute ein wichtiges Thema, denn Umweltschutz hat hohe Bedeutung erlangt. Es wundert also nicht, dass die Nachhaltigkeit bei der Kaufentscheidung von Kunden eine umfassende Rolle spielt. Nachhaltig bedeutet, dass ein Produkt - in diesem Fall Schuhe - in Einklang mit unserer Umwelt und unter fairen Bedingungen für

Foto: Unsplash/ Haley Lawrence/ CC0 Herren Schuhe

die Menschen hergestellt und transportiert wurde. Auch das Energiesparen und der Schutz natürlicher Ressourcen ist in diesem Zusammenhang ein unverzichtbares Thema.

Nachhaltige Schuhe haben beispielsweise die folgenden Anforderungen:

Nutzung nachhaltiger (auch recycelter) Materialien

energiesparende Herstellung (zum Beispiel bezüglich des Stromverbrauchs)

wenig Wassereinsatz

Sparen von Treibstoff durch wenig Transport

gute Arbeitsbedingungen für die Mitarbeiter in der Produktion

Regionalität

Woran erkennt man nachhaltige Schuhe?

Herrenschuhe aus nachhaltiger Produktion sind oft bereits über die Website des Anbieters erkennbar. Hersteller, die Nachhaltigkeit umsetzen, beschreiben diese Philosophie meist explizit und geben auch bereitwillig Auskunft - etwa zu den Produktions- und Transportbedingungen und den eingesetzten Materialien. Natürlich gibt es auch Siegel, die etwa Bio-Materialien oder einen hohen Recycling-Anteil nachweisen. Wichtig ist für den Käufer, dass er nachprüft, dass solche Siegel von einem unabhängigen Prüfer erstellt worden sind.

Vegan und nachhaltig - zwei unterschiedliche Begriffe

Die Beschreibung der beiden Eigenschaften dokumentiert den Unterschied, der zwischen diesen Werten besteht. Es gibt nachhaltige Schuhe, die aber nicht vegan sind, und umgekehrt. Auch wenn die Differenzierung vorhanden ist, gibt es immer mehr Verbraucher, die Wert auf beides legen. Denn Schuhe für Herren, die nachhaltig und vegan sind, schützen alles - die Menschen, die sie produzieren, die Tiere und unsere gemeinsame Umwelt.

× Erweitern Foto: Pixabay/ CC0 Herrenschuhe

Heute ist das Sortiment solcher Herrenschuhe umfassender geworden. Recherche und Kauf online sind im Trend. Daher bieten viele Portale bereits praktische Filterfunktionen, in denen die User genau solche Produkte herausfiltern können. Mit wenigen Klicks erhält man eine Vorauswahl der passenden Produkte, aus denen dann das optimale Paar Schuhe für den jeweiligen Zweck und Geschmack ausgesucht wird. So nutzen User den Onlinekauf sowohl für die smarte Bestellung ihrer Schuhe als auch bezüglich eines Produkteinkaufs, der ihre persönlichen Werte umsetzbar macht.