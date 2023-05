Bademode: Lebensfreude ist sexy

× Erweitern Foto: Gastohn Barrios Ein Badeanzug, der schnell trocknet und alles gut verpackt

Das Label MODUS VIVENDI macht es richtig und präsentiert im sonnigen Wonnemonat Mai seine Bademodenkollektion für 2023. Und das nicht irgendwie, sondern in bester Retro-Optik und mit einem vor Lebensenergie strotzenden Kerl.

Model Bruno Krause zeigt uns hier – festgehalten in Rio de Janeiro von Fotokünstler Gastohn Barrios – sexy Mode, die #mensch optisch eher in den 1980er-Jahren verorten würde.

Oder erinnert die brandneue „Roller Skater“-Kampagne gar an Cher Ende der 1979er im Video zu „Hell on Wheels“? Nun, diese Fotos sind definitiv „Heaven on Earth“! Egal, ob an der Nord- oder Ostsee, am Strand von Rio oder am Bodensee, diese Bademode ist ein knalliger Hingucker! Mehr vom 1989 gegründeten Label des griechischen Designers Christos Bibitsos bekommst du hier: e-modusvivendi.com