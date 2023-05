Heiß, heißer, Charlie

Foto: M. Rädel Wasser, Urlaub, Alpen, See, Bodensee Egal, wo du bist, in diesen Teilen schaust du prächtig aus!

Ein bisschen Retro-Kitsch, Barthaare, viel maskuline Erotik und sehr gerne Muskeln. Diese trendige Marke begeistert Mode- und Männerfotografieliebhaber*innen mit Bildern und Fashion, die einfach sexy ist.

Hier bei männer* stellen wir dir nicht immer nur die angesagtesten Fotograf*innen und Künstler*innen vor, die es zurzeit in der Welt und in der LGBTIQ*-Community gibt – nein, auch immer wieder gerne präsentieren wir dir wirklich angesagte Modelabel. Wie zum Beispiel „Charlie by Matthew Zink“. Und das mit einer heißen Modestrecke mit der vollen Packung Testosteron. Egal, wo du bist, in diesen Teilen schaust du prächtig aus! www.charliebymz.com