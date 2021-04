Sommermode 2021 – Trends & Geheimtipps für die heiße Jahreszeit

Die Sommermode 2021 ist ein echter Grund, sich zu freuen. Denn in diesem Jahr ist fast alles erlaubt, was wir an Fashion lieben. Die Stoffe werden luftiger und die Farben machen gute Laune. Gleichzeitig werden viele Stile bedient, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Macht euch bereit für einen Sommer voller neuer Akzente und cooler Looks.

Minimalismus sommertauglich gemacht

Gehört ihr auch zu jenen, die es am liebsten schlicht und sportlich lieben? Keine Sorge, der Minimalismus begleitet uns auch in der heißen Jahreszeit in der Mode 2021. Der minimalistische Trend wird in diesem Jahr sogar noch gemütlicher, denn Designer wie Prada und Jil Sander haben sich vom Home Office inspirieren lassen und setzen auf hochwertige, bequeme Materialien. Sommerkaschmir ist genauso ein Thema wie leichte Baumwolle oder recycelte Kunstfaser. Gerade bei Designs ohne auffällige Farben oder Prints zeigt sich die Qualität von Schnitten und Stoffen.

Setzt diesen Sommer auf schmal geschnittene Shorts in Bermudalänge und weitere Shirts, Hemden oder leichte Strickpullover und ihr liegt voll im Trend. Schwarz, Weiß, Beige und Greige könnt ihr fast blind miteinander kombinieren. Wollt ihr trotz Minimalismus kleine Akzente setzen, empfehlen wir euch Farben wie Lavendel und softes Gelb, denn Pastelltöne sind im Sommer 2021 ein großes Thema.

Weit und bequem - um die Beine wird es locker

Foto: Unsplash/ CC0 Man Fashion

Skinny Jeans sind schon lange passé, da macht dieser Sommer keine Ausnahme. Zur Erleichterung vieler, die nicht gerade auf schlankem Bein leben, sind weite Schnitte gerade total angesagt. Und auch die unter euch, die sich mehr Volumen unterhalb der Hüfte wünschen, werden mit den Hosen in der aktuellen Sommersaison garantiert glücklich.Vielleicht hat der eine oder andere von euch sie noch im Schrank liegen – die Baggy ist wieder da! Wie schon in den 1990ern tragen wir sie ganz typisch in Jeans oder als dunkle Cargohose. Bitte nicht den Fehler machen und bei den Oberteilen schmale Shirts oder Hemden wählen. Wirklich lässig wirken nur weite oder kastige Teile, die gerne oversized wirken dürfen. Wer der Baggy einfach schon entwachsen ist oder leichtere Stoffe liebt, sollte sich die aktuellen weiter geschnittenen Anzughosen ansehen. Teils laufen sie zum Fuß hin enger zu, teils bleibt auch das Hosenende breit. Fast ein Muss ist hingegen die Bügelfalte, die Dandy- und Grandpa-Looks gleichermaßen komplett macht. In der Sommermode 2021 komme weite Bundfaltenhosen in leichten Wollqualitäten und fließenden Stoffen zum Tragen. Wollt ihr vollends mit dem Trend gehen, kombiniert einen Blouson dazu. Der macht das Outfit wieder etwas sportlicher.

Mit Farben und Mustern klotzen statt kleckern

Trotz oder vielleicht gerade wegen Pandemie, Lockdown und #stayathome bekennen die Sommertrends des Jahres Farbe. Auch Prints dürfen nicht fehlen, wenn ihr der Tristesse der vergangenen Monate etwas entgegensetzen wollt. Dank der zahlreichen Möglichkeiten für Online-Shopping könnt ihr die aktuelle Herrenmode ganz einfach im Internet bestellen und dann zu Hause entscheiden, welche Farbakzente ihr setzen wollt.Pastell haben wir bereits erwähnt - hier sind Töne aus dem Bereich Violett, Grün, Gelb und Rosa besonders angesagt. Mutige tragen die Softeisfarben als Anzug, andere tasten sich vielleicht eher mit einem sportlichen Poloshirt, einem luftigen Hemd oder ein paar Socken heran.

Nichts für Zurückhaltende ist in jedem Fall die PANTONE Farbe des Jahres - Illuminating. Das helle, fröhliche Gelb ist ein echter Hingucker und ein tolles Highlight für den Sommer 2021. Wer mag, kombiniert den Sonnenfarbton mit der anderen Farbe des Jahres, dem soliden Ultimate Grey. Für alle Fashionliebhaber dürfen in diesem Sommer Teile mit Print und Mustern nicht im Kleiderschrank fehlen. Von großflächigen Blumendrucken bis hin zu Karos über typisch hawaiianische Prints ist alles erlaubt. Das Beste: Diese Looks könnt ihr entweder all-over tragen oder nur einzelne Pieces als Eyecatcher wählen.

× Erweitern Foto: Unsplash/ CC0 Man Fashion

2021 wird kein Sommer der Zurückhaltung

Festzuhalten bleibt, dass die aktuelle Sommermode Trends aus dem vergangenen Jahr weiterführt. Dazu gehören:

Minimalismus

Bequeme und hochwertige Materialien

Weite Schnitte

Muster und starke Farben

Hinzu kommen neue Pastelltöne wie Flieder oder Lindgrün sowie starke Farben wie das Illuminating-Gelb von Pantone. Muster werden in diesem Jahr so groß gedruckt wie nie und dürfen gerne auf lässigen Hemden getragen werden. Bei den Hosen werden neben schmaleren Bermudas auch Baggys wieder häufiger zu sehen sein. Weite Jeans und voluminöse Anzugshosen verdrängen die 1980er-Karottenform. Bei all den möglichen Styles ist klar: Erlaubt ist, was gefällt und gute Laune macht!