Super? SUPAWEAR!

Foto: @SUPAWEAR

In Berlin tobt und glitzert gerade die Fashion Week, der Sommer erhitzt die Diven und Kerle.

Und die können sich dank SUPAWEAR auch sehr erotisch präsentieren, wenn sie am Strand umherstolzieren ... Oder in der Bude tanzen, denn das Modelabel produziert sowohl Unterwäsche als auch Strandmode.

Sexy Schnitte, Jockstraps, Speedos, Schlüpper, die Marke erfüllt scheinbar jeden Modewunsch ihrer Kunden. Also alles easy, wenn du dir oder deinem Liebsten eine modische Freude machen willst! Modische Geschenke erhalten die Liebe – so heißt es doch, oder? Was uns auch sehr gut gefällt: Die Model sind durchaus diverser als bei anderen Marken. Rauschende Bärte, Brusthaar und verschiedenen Ethnien zeigen hier, dass jeder mensch schön sein kann. Ist! supawear.com