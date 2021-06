T-Shirt Trend 2021: Diese Shirts sind dieses Jahr für Männer* angesagt

Die gefragtesten T-Shirt-Trends für Männer* - in 2021 darf es gern knallig und laut sein

Während in den vergangenen Jahren vornehme Zurückhaltung beim T-Shirt-Kauf dominierte, hat sich das Jahr 2021 in Sachen T-Shirt-Trends für Männer* Expressionismus auf die Fahne geschrieben. Denn die T-Shirt-Styles, die in diesem Jahr reihenweise von trendbewussten Herren gekauft werden, sind alles andere als leise und machen lautstark auf sich aufmerksam.MitGraphic-, Statement-, Logo- undLongshirts sind Männer* in diesem Jahr exzellent gekleidet. Die aktuellen T-Shirt-Trends für 2021 können sowohl im Casual-Bereich getragen, als auch in die legere Businessmode integriert werden. Ob Normalgröße oder T-Shirts in XXL: Die neuesten T-Shirt-Trends stehen jedem, sind vielseitig und zeigen sich ausgesprochen wandelbar.

Darum rocken Graphic T-Shirts die aktuellen T-Shirt-Kollektionen

Grafische Muster, die sich in sämtlichen Formen und Farben wild auf dem textilen Brustteil eines Herren-T-Shirts tummeln, gelten als expressionistisch, stehen für Individualität, Kreativität und den Ausdruck der eigenen Persönlichkeit. Graphic T-Shirts sind aufgrund ihrer Ausdrucksstärke insbesondere dem privaten Bereich vorbehalten, können in einem schlichten Grafikdesign jedoch bei ausgewählten Anlässen auch in die Businessmode integriert werden.

Da in letzterem Fall das T-Shirt aufregend genug ist und für sich selbst spricht, ist es empfehlenswert, auf eine schlichte Chino mit schmalem Gürtel sowie etwas elegantere Sneakers in dezenten Farben zu achten. In der Freizeit sind auch lässigere Kombinationen denkbar. So passt ein T-Shirt mit ausladendem grafischem Muster sehr gut zu einer destroyed Jeans, die an sich schon ein echtes Highlight ist. Wer von beiden Pieces wohl das Rennen um die Aufmerksamkeit des Betrachters macht?

× Erweitern Foto: Unsplash/ CC0 Mode Trend Sommer 2021

Die Auswahl an Designs ist groß. So sind unter den Graphic T-Shirts Pieces in abstrakter Kunst, aber auch Zeichentrickfiguren vertreten. Graphic T-Shirts eignen sich hervorragend, um die Gemütslage des Trägers zu highlighten. Für den urbanen Streetstyle sollten Graphic T-Shirts unter keinen Umständen im Kleiderschrank fehlen.

Expressive Statement T-Shirts für die klare Ansage auf dem Laufsteg des Lebens

Ebenso kann die Stimmung durch trendige Statement T-Shirts untermalt werden. Diese gehen in ihrer Aussagekraft jedoch um einiges deutlicher ans Werk. Statements können bei den T-Shirts auf vielfältige Weise gesetzt werden. Eines der beliebtesten Varianten eines Statement T-Shirts ist das Modell, auf dem ein ausdrucksstarker Slogan prangt. Dieser macht unmissverständlich klar, was dem Mann gerade auf der Seele brennt.

Darüber hinaus finden sich unter den coolen Statement T-Shirts aber auch Modelle mit Food-Print, auf denen sich beispielsweise süße Früchte tummeln. Darüber hinaus machen Eistüten, Bananen, Burger und Pommes Frites deutlich, wonach dem Mann* gerade der Sinn steht. Leicht edgy, in 2021 jedoch unheimlich gefragt sind Statement T-Shirts mit dem Print einer Band.

Ob Rock, Pop oder Electro: Band T-Shirts sind die heimlichen Stars unter den trendigen T-Shirts der aktuellen Saisons. Statement T-Shirts lassen sich idealerweise ganz klassisch zu Jeans und Sneakers stylen.

Exklusive Logo T-Shirts geben in 2021 den Ton an

Foto: Unsplash/CC0 Mode

In der bunten Welt der Herren-T-Shirts sind auch Modelle mit dem Logo der jeweiligen Premium-Marke zu finden. Ist das Logo plakativ auf dem T-Shirt angebracht, weiß jeder Betrachter, für welche Brand das Männer*herz schlägt. Da bei Logo T-Shirts üblicherweise das Logo wirken und die Aufmerksamkeit auf die jeweilige Marke lenken soll, sind die Shirts meist sehr schlicht designt und maximal mit kontrastierenden Elementen wie z. B. Streifen versehen.

Allerdings liegt bei diesen Trend-T-Shirts für 2021 der Fokus auf der Farbgebung. Knallige Farben kommen hierbei bewusst zum Einsatz, um auf die Brand aufmerksam zu machen. Während Statement T-Shirts für das Business-Segment aus stilistischen Gründen ungeeignet sind, können Logo T-Shirts zu einem minimalistischen Anzug kombiniert werden. Hierbei ist es allerdings ein absolutes No-Go, ein T-Shirt zu wählen, bei welchem das Logo die gesamte Fläche im Brustbereich einnimmt. Ist es dezent gewählt, lässt es sich jedoch hervorragend in die elegante Mode integrieren.

Longshirts - jetzt auch gefragter denn je

Was das Oversize-Shirt für die Damen ist, ist das Longshirt im Jahr 2021 für den Mann*. Es kaschiert ein kleines Bäuchlein sowie voluminösere Oberschenkel und ist daher auch für kräftig gebaute Männer* optimal geeignet. Jedoch unabhängig vom Körperbau wirkt ein Longshirt ausgesprochen lässig. Damit es exzellent zur Geltung kommt, wird es über der Hose getragen.Das Longshirt passt sehr gut zum Smart Business Style und kann beispielsweise zu einem offenen Sakko getragen werden.

Bei der Hose sollte es sich in diesem Fall vorzugsweise um eine Jeans und keine Stoffhose handeln. Wer zu einem trendigen Longshirt greift, sollte berücksichtigen, dass sich ein V-Ausschnitt weniger gut eignet. Ist er zu tief, verstößt er vor allem im Business-Bereich gegen die Etikette. Mit einem Rundhalsausschnitt kann nichts falsch gemacht werden.

Farbenfroh, expressiv und äußerst individuell fassen Statement T-Shirts und Graphic T-Shirts die emotionalen Momente des Tages zusammen. Bei einem Logo T-Shirt steht die Markenliebe im Vordergrund und mit einem Plus an Stoff qualifizieren sich Longshirts zu den angesagtesten T-Shirt Trends 2021. Die Saison ist eröffnet!