Trends in der Modewelt – wie wird Mann* mutiger?

Die Modewelt ist riesig, Menschen beschäftigen sich seit Jahrhunderten mit Trend- und Stilfragen. Jedes Jahrzehnt bringt Strömungen und Haupt-Trends in der Modewelt mit sich und es ist in jedem Jahr spannend zu entdecken, was genau die Menschen und ihren Stil beeinflusst.

Seit nunmehr schon einigen Jahrzehnten experimentieren Menschen (wieder) unabhängig von ihrer geschlechtlichen Zuordnung mit Make-up und ausgefallenen Kleidungsstücken. Während es früher eher den Frauen zugeschrieben wurde, sich viel Zeit für ihr Aussehen zu nehmen und verschiedene Dinge auszuprobieren, hat sich dies mittlerweile zum Glück geändert. Immer mehr Männer entscheiden sich dazu, sich durch ihren Stil auszudrücken und die eigene Persönlichkeit zu unterstreichen. Das kann sehr befreiend wirken und sogar inspirierend für andere Menschen. Ein paar Tipps und Hinweise der Redaktion.

Nicht in alten Gewohnheiten verweilen oder weg mit dem Lieblings-Pulli

Die Entscheidung zu treffen, mehr aus sich herauszukommen, wenn es um Mode geht, ist eine tolle und wichtige Entscheidung. Doch nicht immer weiß Mann, wie genau er vorgehen soll. Jeder Mensch hat bestimmte Kleidungsstücke, die er regelmäßig trägt – es gibt Outfits, die man jeden Tag tragen könnte. Jetzt geht es darum, sich von diesen Gewohnheiten loszulösen und neue Dinge auszuprobieren. Und zwar am besten mit dem Mut, die Angst zu überwinden, von anderen beurteilt zu werden.

Sich langsam herantasten

Foto: unsplash/ CCO/ Austin Wade Fashion

Natürlich sollte der Stil nicht unbedingt von dem einen auf den anderen Tag komplett umgekrempelt werden. Viel besser ist es, sich langsam an gewisse Dinge heranzutasten. Wichtig ist hier, dass man sich inspirieren lässt und erst einmal herausfindet, was genau man eigentlich mag und was man möchte. Geht es darum, mehr Farben zu tragen? Mehr Muster und ausgefallene Schnitte? Bleibt es bei der Kleiderfrage oder geht man vielleicht weiter und probiert sich sogar im Bereich des Make-ups aus?Inspiration gibt es in Zeitschriften und über das Internet. Es gibt zahlreiche Artikel zu aktuellen Mode-Trends. Eine weitere Möglichkeit, sich inspirieren zu lassen, ist einfach, die Augen offen zu halten: Ob beim Einkaufen, beim Shoppen gehen oder in der Bahn ­ überall begegnet man Menschen mit ihrem ganz eigenen Kleidungsstil. Hat man eine gewisse Vorstellung davon, was man verändern möchte, bleibt trotzdem noch die Frage, wie man das Ganze angeht. Am besten plant man eine Shopping-Tour mit einem guten Freund als Unterstützung. Dieser kann bei der Entscheidung zwischen mehreren Kleidungsstücken helfen und objektiv beurteilen, was einem passt.

Konkrete Vorschläge für spannende Veränderungen

Die Frisur kann das allgemeine Auftreten eines Mannes stark beeinflussen. Hat man kurze Haare, dann könnte man sie eine Weile wachsen lassen und einen stylischen Mittelscheitel tragen. Auch die Haarfarbe lässt sich kreativ verändern. Wie wäre es mit einem frischen Blond oder einem ausgefallenen Rot?Auch Accessoires werten den gesamten Stil ohne viel Mühe auf. Ketten, Ohrringe und Armbänder gibt es auch für Männer in unzähligen Varianten - in Gold, Silber, glitzernd oder schlicht. Passend dazu kann man im Sommer bunte Hemden und im Herbst einen modernen Trenchcoat tragen. Verschiedene Dinge auszuprobieren ist die Hauptsache!