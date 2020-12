Uniformen als Mode-Trend – warum Männer in Uniformen so sexy sind!

×

Männer in Uniformen sind sexy! Das bestätigen vielzählige Umfragen. Doch was steckt hinter diesem Phänomen und warum haben Männer in Uniformen eine so große Anziehungskraft und Wirkung auf uns Schwule?

Es scheint fast keine Rolle zu spielen, ob Arzt, Pilot oder Polizist – die Berufskleidung aus ganz verschiedenen Branchen regt die Fantasien von überdurchschnittlich vielen schwulen Männern an und wird von der überwiegenden Mehrheit aller Männer als sehr sexy empfunden. Uniform-Träger üben einen besonderen Reiz aus und strahlen eine gewisse Autorität aus. Ist es das, was uns so unglaublich anzieht? Der schnöde Status einer gehobenen Stellung im Job? Dass er eine große Wirkung auf andere Menschen ausübt, ist hinlänglich bekannt. Auch weil Uniformen eine gewisse Durchsetzungskraft ausstrahlen. In Verbindung mit einem selbstbewussten Auftreten und der Eleganz einer Uniform ist es daher kaum verwunderlich, dass viele von uns, aber auch unsere besten Freundinnen schwach werden. Hinzukommt, dass Uniform-Träger eine entsprechende Berufsausbildung benötigen, um rechtmäßige Träger dieser Berufskleidung zu werden. Das wird von vielen mit der Vorstellung von Intelligenz und Zuverlässigkeit in Verbindung gebracht, so dass Uniform-Träger eben oft einen guten ersten Eindruck machen. Wer kennt es nicht, wenn einem plötzlich in Gegenwart eines Polizisten oder eines Piloten die Stimme versagt?

× Erweitern Foto: unsplash/ C00 uniform

Die Anziehungskraft von Uniformen ist demnach geklärt. Wir haben uns im Folgenden näher mit den Gründen für die große Wirkungskraft von Uniformen in der Modewelt beschäftigt und verraten euch, warum Uniform-Träger als sehr sexy gelten. Zudem haben wir euch die drei begehrtesten Uniform-Typen in einem kurzen Überblick vorgestellt.

Diese Uniformen sind besonders sexy

Nicht alle Uniformen kommen gleichermaßen gut bei der geneigten Kernzielgruppe an. Es gibt einige Berufsklamotten, die besonders sexy daherkommen und fast jeden schwach werden lassen. Die Pilotenjacke ist zum Beispiel ein Dauerabonnent, dem höchstes Sexappeal zugeschrieben wird. Fast alle würden ihr Herz an einen Piloten verschenken, oder? Um sich in der Dating-Welt demnach bessere Chancen so verschaffen, kann es sich durchaus lohnen mit einer modischen Pilotenjacke einzudecken. Diese findet man im Internet auf Plattformen wie www.burgia.de. Doch warum sind Fliegerjacken so sexy und anziehend? Ein Grund für die große Anziehungskraft von Piloten ist ihr großes Verantwortungsbewusstsein und Autorität. Piloten vertraut man sein Leben an, so dass es sich nach dieser Logik bei jemandem in der Uniform eines Piloten um keinen schlechten Menschen handeln kann.

Auch Polizisten kommen sehr gut an bei vielen homosexuellen Männern. Die sehr adrett gekleideten Gesetzeshüter schaffen ein Gefühl der Sicherheit und natürlichen Autorität. Zudem sind die meisten Polizisten sehr selbstbewusst, um sich in ihrem Job durchsetzen zu können Kerle in Polizei-Uniform kommen sehr gut an und lassen Männerherzen schmelzen. Eine weitere Berufskleidung, die sehr sexy ist und in der Männerwelt beliebt ist die des Feuerwehrmanns. Wer kennt nicht die zahlreichen Filme mit Feuerwehrmännern, die einen heißen Strip einlegen? Bei Feuerwehrmännern handelt es sich meistens um Exemplare in guter körperlichen Verfassung, fast immer bedeckt dieFeuerwehr-Kluft einen durchtrainierten und muskelbepackten Body. Die Lebensretter in Feuerwehr-Uniform gelten als stark und mutig. So verwundert es nicht, dass die Feuerwehrmänner ebenfalls immer wieder genannt werden bei den sexiesten Berufen.

× Erweitern Foto: unsplash/ C00 Uniform

Warum strahlen Männer in Uniformen so viel Sexappeal aus?

Die meisten Männer wünschen sich von einem Partner Zuverlässigkeit, Ehrlichkeit, Treue aber auch eine gewisse Durchsetzungskraft. Ja-Sager und ein mangelndes Selbstbewusstsein kommen nicht gut an, so dass Uniform-Trägern zugetraut wird, die ersehnte Autorität und Zuverlässigkeit auszustrahlen. Die Wirkung von Uniformen hat also vor allem einen psychologischen Grund. Zudem sind viele Uniform so geschneidert, dass sie dem/n Träger*innen eine gewisse Dominanz verleihen, so dass viele dahinschmelzen, wenn sie einem gut aussehenden Piloten oder Polizisten über den Weg laufen. Die hineininterpretierte Stärke des Uniformträgers erlaubt es mutmaßlich selbst Schwäche zeigen zu können, was die große Anziehungskraft von Uniformen noch einmal verstärkt. Der Mann* in Uniform beschützt und erschafft die Illusion eines Beschützers, der einen vor allen Gefahren bewahrt.