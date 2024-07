Wir gratulieren: 20 Jahre Kilian Kerner

Jennifer López, Heidi Klum, Katja Riemann, Mads Langer, Rita Ora, Gwen Stefani, Max Riemelt und Nelly Furtado, sie alle tragen und trugen seine Mode. Wer hätte das gedacht, als es im Jahr 2004 mit dem Label Kilian Kerner losging?

Mittlerweile gehört er zum festen Team von „Germany’s Next Topmodel“, wird international – etwa in London, New York, Las Vegas und sogar Paris – beachtet. Wir waren von Anfang an seiner Seite. „Ich bin genau da, wo ich sein will und das ist erst der Anfang“, so der Designer, einst Schauspielstudent, über sein Leben und Wirken 2024.