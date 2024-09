× Erweitern Foto: @rainbowwoolofficial Dafür wirbt er gerne: Tokio-Hotel-Sänger Bill Kaulitz

Jetzt werden sich wieder einige aufregen. Warum denn das? Muss das sein? Aber wir sagen: Diese Mode hilft! Eine Schaffarm in NRW präsentiert heute die erste Kollektion aus der Wolle schwuler Schafböcke und bekommt dafür prominente Unterstützung von Bill Kaulitz.

Die Mode sei als „Fashion-Statement für Akzeptanz und Gleichberechtigung der LGBTQIA+ Community weltweit“ zu verstehen, wird via E-Mail an uns verraten. „Der Erlös aus dem Verkauf der Artikel kommt dem LSVD+ – Verband Queere Vielfalt zugute.“ Denn noch immer sei „Homosexualität in 62 Staaten der Welt ein Verbrechen und wird mit zum Teil drastischen und barbarischen Strafen geahndet – in 12 Staaten droht sogar die Todesstrafe“. Und mit dem Kauf dieser Mode, tut #mensch daher Gutes!

Auch den Tieren hilft diese Aktion, wie verraten wird: „Während schwule Schafböcke in der industriellen Zucht keinen Wert haben und deshalb meist schnell getötet werden, genießen sie auf der Rainbow Wool Farm ein langes Leben“, so das Team von Rainbow Wool. Produziert wird in NRW. Der landwirtschaftliche Betrieb gehört dem Schäfer Michael Stücke und befindet sich in Löhne, Nordrhein-Westfalen. Seine Idee hilft dem LSVD* bei seiner wichtigen Arbeit für die queere Community. „Gleichgeschlechtliche Partnerschaft und gleichgeschlechtlicher Sex müssen endlich auch als gleichberechtigt anerkannt werden. Der LSVD+ setzt sich in Deutschland seit Jahrzehnten für Gleichberechtigung und Akzeptanz ein. Das Projekt Rainbow Wool setzt ebenfalls ein klares Zeichen für diese Werte“, so Erik Jödicke vom Vorstand des LSVD+. Wir unterstützen gerne! rainbow-wool.de