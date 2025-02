Zeitlos elegant: Das sind die Modeklassiker für Herren

Neben den oft kurzweiligen Trends der Herrenmode mit extravaganten Farben, Mustern und Schnitten haben einige Kleidungsstücke im Laufe der Jahrzehnte einen Status als Klassiker erreicht. Welche zeitlos eleganten Kleidungsstücke im Kleiderschrank keines stilsicheren Mannes fehlen sollten, dazu gibt es hier einen praktischen Überblick.

Elegante Hosen für Herren

Zu den Modeklassikern für Herren, die trotz neuer Trends nicht aus der Mode kommen, gehört die Bundfaltenhose Herren. Mit ihrem speziellen Schnitt und der markanten Bundfalte sind diese Herrenhosen ein Alleskönner. Zusammen mit Hemd und Sakko passen sie wunderbar in den Arbeitsalltag. Wird die Bundfaltenhose hingegen mit einem Poloshirt oder Freizeithemd kombiniert, entsteht ein sportlich eleganter Look für die Gartenparty bei Freunden oder den Shoppingtrip. Um möglichst viele Kombinationsmöglichkeiten zu haben, sollte die Bundfaltenhose in einem schlichten Farbton wie Beige, Schwarz, Dunkelgrau oder Dunkelblau gewählt werden.

Das weiße Herrenhemd für beinahe jeden Anlass

Ob im Büro bei der Arbeit, auf einer privaten Feier mit der Familie oder beim nächsten Besuch im Theater – das weiße Herrenhemd ist ein Must-have für das elegante Outfit. Während es in der Freizeit ohne weitere Oberbekleidung getragen werden kann, lässt es sich für besonders festliche Anlässe mit einem Sakko oder einer Weste kombinieren. Für die warme Jahreszeit darf das weiße Herrenhemd gerne kurze Ärmel haben. Das gilt jedoch nur, wenn der Anlass nicht zu formell ist,.

Der Smoking als Abendgarderobe

Für die besonders festlichen Anlässe im Leben bedarf es auch bei der Kleidungswahl besonderer Sorgfalt. Mit einem Smoking, auch Tuxedo genannt, liegen Herren garantiert nie falsch. Er passt hervorragend zum Besuch kultureller Veranstaltungen wie einem Opernabend oder wichtigen Feierlichkeiten wie einer Hochzeit. Der klassische Smoking besteht aus drei Komponenten: einem Sakko, einer Stoffhose und einer Weste. Wer den klassischen Stil bevorzugt, der sollte beim Smoking zu einem Modell in Schwarz oder Mitternachtsblau greifen und dazu ein weißes Hemd sowie farblich passende Halbschuhe als Leder tragen.

Unverzichtbare Accessoires für Herren

Zu den Accessoires für Herren, die wahrscheinlich nie aus der Mode kommen werden, gehört die Krawatte. Idealerweise sammeln Herren im Laufe der Zeit eine kleine Auswahl unterschiedlicher Modelle für verschiedene Anlässe und zur Kombination mit unterschiedlichen Kleidungsstücken an. Darunter sollten sich schlichte Krawatten in dunklem Farbton ebenso wie Modelle mit etwas auffälligerem Farbton oder dezentem Muster als Blickfang befinden. Auch eine elegante Armbanduhr für Herren rundet ein Outfit gekonnt ab. Darüber hinaus bieten sich Manschettenknöpfe und eine Krawattennadel als stilvolle Accessoires für sehr feierliche Anlässe an. Halbschuhe zum Schnüren aus Leder sind für einen eleganten Look ebenfalls unverzichtbar.