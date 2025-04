Zu sexy für Facebook!

× Erweitern Foto: @jakubkuboviak kust. Rib Cotton Brief 02

Expand Foto: @jakubkuboviak kust.

Die Mode von kust. ist handgemacht, nachhaltig und in Europa. Ja, dank kust. kommt seit 2017 stylische Männermode direkt aus unserem Nachbarland Polen – gefertigt werden die heißen Teile allerdings in Portugal von einem Familienunternehmen.

Die Looks? Sehr klassisch, mit einem Hauch Retro, inspiriert vom Heimatort des Labelgründers – dem charmanten Ostseebad Sopot. Gestartet hat Kuba Stachowiak alles vor acht Jahren mit einer Unterwäschekollektion, die nicht nur durch Qualität, sondern auch mit einem sexy, cleanen Look überzeugt. So sexy, dass Facebook die Seite der Modemarke löschte – Jetzt muss #mensch dort wieder ganz von vorne anfangen, hier ganz du liken: kust. auf Facebook. Auch die aktuelle Mode und die neuen Bilder sind ein Fest fürs Auge – und vielleicht auch ein kleiner Motivationsschub, wieder öfter ins Gym zu gehen. Aber auch hier gilt: Hauptsache, du fühlst dich wohl in deiner Haut. kust.com, www.instagram.com/kust.premises

