Zum ersten Mal in der Geschichte des Eurovision Song Contest fällt er aus. Am 16. Mai gibt es ihn aber in anderer Form, einen Tag zuvor gibt es schon die Doppel-CD zu kaufen: „Eurovision – A Tribute to the Artists and Songs 2020“.

Die TV-Show wird aus Auftritten aus den Vorentscheiden der Länder und Musikvideos bestehen. Es wird aber keinen Wettbewerb, kein Voting geben. Vielmehr geht es dieses Jahr darum, den Künstlern, die sich für den ESC qualifiziert hatten und nun nicht antreten können, eine Plattform zu bieten. Durch die Sendung führen die drei Hosts, die auch den Wettbewerb in Rotterdam moderiert hätten, das diesjährige Motto „Open Up“ wurde in „Europe Shine A Light“ geändert.

Mit dabei ist auch Ben Dolic mit „Violent Thing“, der 2020 Deutschland vertreten hätte. In Deutschland machte Ben die bisher wichtigste Erfahrung seiner noch jungen, aber vielversprechenden Karriere: 2018 bewarb er sich bei „The Voice of Germany“ und schaffte es in die Blind Auditions, wo er die Jury und das Publikum sofort mit seiner Stimme verzauberte – dieser Stimme, die an musikalische Vorbilder wie Justin Timberlake erinnert. Am Ende erreichte Ben einen großartigen Platz 2 im Finale. Außerdem trat er im Rahmen der „Voice of Germany“-Tournee in zwanzig Arenen in Deutschland und Österreich auf.

Ben Dolic

Über Ben Dolic

Geboren wurde Ben Dolic am 4. Mai 1997 in der slowenischen Hauptstadt Ljubljana. Schon mit zwölf Jahren begann er, seinen großen Traum zu verfolgen: Sänger zu werden. Mit einer Performance von Michael Jacksons „Man in the Mirror“ bewarb er sich bei der slowenischen Version von „Das Supertalent“ und schaffte es bis ins Halbfinale. Seine gesamte Jugend verbrachte er mit Musikmachen – unter anderem nahm er 2016 mit seiner damaligen Band am slowenischen ESC-Vorentscheid EMA teil. Mit 18 zog Ben mit seiner Familie in die Schweiz, wo er Deutsch lernte und seine Karriere weiter vorantrieb. 2017 brachte er seine erste Solo-Single heraus, kurz darauf folgte sein Durchbruch bei „The Voice of Germany“.