♡ Pop aus Finnland

Mit Tomi Saario schickt das dünn besiedelte Waldland Skandinaviens einen Künstler ins Rennen, der sich deutlich von Landsmännern wie Lordi, Jimi Tenor oder den Leningrad Cowboys unterscheidet.

Der Singer-Songwriter Tomi Saario überzeugt mit bluesigem Pop und Model-Optik. Über seine neue Single „Someone Like You“ verrät der Musiker via E-Mail:

„Die Inspiration für diesen Song lag weniger in meinen Erfahrungen als vielmehr darin, mich musikalisch von einer Mischung aus Alt und Neu inspirieren zu lassen. Für mich ist 'Someone Like You' wie das liebe Kind von 'Sexual Healing' (Marvin Gaye) und 'Can't Feel My Face' (The Weeknd). Ich mag den Gedanken, dass die Zukunft der Musik oft in der Vergangenheit zu finden ist. Ich möchte auch ein großes Lob an HitImpulse aussprechen, die meine Vision erkannt haben und den Track dope klingen lassen“.