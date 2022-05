× Erweitern Foto: @BettyBooMania Betty Boo

Betty Boo „24 Hours“ oder auch „Hey DJ / I Can't Dance (To That Music You're Playing)“, die Musikerin landete schon einige Hits, die bis heute im Radio laufen

„Ich liebe es, und ich hoffe, Ihr auch“, freut sich Sängerin Betty Boo über die Veröffentlichung ihres neuen Lieds „Shining Star“. Eine poppige Disco-Nummer mit einer fetten Prise Rap. 100 % Boo eben.

„A shining star is shooting ‘cross the floor / When we’re dancing - when we’re dancing / Got me spinning round just like a glitterball / When we’re dancing – when we’re dancing“

Es ist nach dem Klubhit „Get Me to the Weekend“ die zweite Single des noch für dieses Jahr geplanten Albums der Pop-Rapperin, die in den 1980ern und 1990ern dank Hits wie „Where Are You Baby?“ sowie „Doin‘ the Do“ und „I'm on My Way“ eine Hip-Hop-Pop-Sensation war. Dann zog sie sich aus dem Rampenlicht zurück und schrieb Charthits für andere Bands – und auch die Spice Girls profitierten einst von ihrer Kunst. www.officialbettyboo.com