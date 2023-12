20 Jahre „Bohème“ – Annett Louisan

× Erweitern Foto: Mathias Bothor Annett Louisan

„Frauen von hintenrum kleinzumachen, um sie dann manipulieren oder ausnehmen zu können ..."

Ihr Albumdebüt „Bohème“ wird zwei Jahrzehnte alt, das feiert die gefeierte Sängerin Annett Louisan mit Konzerten in „ausgewählten Häusern in ganz Deutschland“. Auch in der Hamburger Elbphilharmonie und dem Berliner Admiralspalast.

Vom 27. März bis zum 18. Oktober 2024 ist die Musikerin live zu erleben, und das besser, denn je: „Ich habe jetzt ein viel besseres Gefühl für Annett Louisan und würde mir nicht mehr so viel hereinquatschen lassen“, sagt sie. „Frauen von hintenrum kleinzumachen, um sie dann manipulieren oder ausnehmen zu können, war in sehr viel höherem Maße als heute gängig in der Musikindustrie“, so Annett Louisan.

20 Jahre, eine lange Zeit in der Musikwelt, doch: „Die Lieder werden nicht alt“, sagt Annett Louisan, „ich singe sie immer noch wahnsinnig gerne. Damals öffnete sich eine Tür, durch die plötzlich all diese Songs zu uns kamen. Die Kunst der Leichtigkeit und Naivität in dieser Musik hört man heute noch. ‚Bohème‘ ist eins meiner liebsten Alben, ein All-time-Favorite.“ Karten sind hier zu bekommen: www.eventim.de.