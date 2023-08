20 Jahre „RELAX“ – Blank & Jones

×

Foto: M. Rädel

Blank & Jones präsentieren „RELAX – The Best of 20 Years“ auf CD, Vinyl (natürlich blau) und als Stream. Ein Muss für Sammler*innen und Freund*innen entspannender Musik.

Zwei Jahrzehnte beste Chill-out-Kompositionen, 20 Jahre Trance, 240 Monate Ambient-Erfolg. Das soll eine(r) den beiden DJs und Producern einmal nachmachen. Denn bevor sie 2003 mit der „RELAX“-Reihe starteten, kannte #mensch sie vor allem für Techno, Eurodance und Trance.

Foto: www.blankandjones.com Piet Blank und Jasper Jones

Schon seit den 1990ern sorgen die Musiker Piet Blank (geboren am 15. Juni 1971) und Jaspa Jones (geboren am 27. Juni 1968) aka Blank & Jones mit Charterfolgen wie „Flying to the Moon“, „Cream“, „DJ’s Fans & Freaks (D.F.F.)“, „Mind of the Wonderful“, „The Nightfly“ und „Heartbeat“ für volle Tanzflächen. 2016 erschien ihr bahnbrechendes Album „DOM“, das auch im Kölner Dom aufgeführt werden durfte (wir berichteten) und das ganz ohne Beats auskam.

Einige ihrer Single-Hits finden sich auch auf dieser Werkschau etwa „Beyond Time (Ambient Mix)“ und „Desire (Ambient Mix)“. „RELAX – The Best of 20 Years“ ist eine ganz wunderbare, anspruchsvolle und entspannende Zusammenstellung hervorragender Produktionen, die den Stress davon wabern und träumen lassen. Und ja, „RELAX – The Best of 20 Years“ ist auf jeden Fall Yoga-tauglich. Unsere Anspieltipps sind „Sunny (Summer Vibe Mix) (feat. Boney M.)“ und „Chilled Cream“. www.blankandjones.com

Funfact: 2012 produzierten die beiden Künstler das erfolgreiche Sandra-Album „Stay in Touch“, es erreichte Platz 20 der deutschen Albumcharts