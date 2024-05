Eine vernünftige Frau: Sias Comeback

× Erweitern Foto: Erik Melvin Sia

In Zeiten wie diesen wünscht man sich die Frisur von Sia: Die Augen immer hinter einem sicheren Vorhang aus dichten Haaren versteckt, um möglichst nichts von all dem Unsinn in der Welt mitzubekommen. Man findet ja eh so schwer die Ruhe und Konzentration, um einmal innezuhalten und sich auf sich selbst zu konzentrieren, bei all den Lärm und dem Ansturm der Sozialen Medien. Außerdem entzieht man sich auf diese Art auch gekonnt der ständigen Beurteilung durch Freunde und Hater gleichermaßen. Und dann kann vielleicht auch in Frieden die eigene Kreativität aufblühen und ganz neue Kunst entstehen. Wie in Sias Fall endlich ein neues Album. Denn die Meister-Songwriterin, die immer nur zögerlich selbst in Rampenlicht tritt – obwohl sie ohne Frage eine der größten Popstars unserer Zeit ist – hat sich entschlossen, uns mit „Reasonable Woman“ endlich satte 15 neue Lieder zu schenken.

Expand Foto: EMI Kylie Minogue Kylie Minogue ist schon seit 1987 erfolgreich

Und dafür hat sie sich auch gleich viele Freund*innen an die Seite geholt, um so eine bunte und illustre Gästeliste zusammen zu stellen, die dabei hilft, viele der neuen Songs zu veredeln. Mit einem klaren Schwerpunkt auf vernünftige Frauen. Wie zum Beispiel Kylie Minogue, die gleich auf der Vorabsingle „Dance Alone“ (wir berichteten) strahlen darf und ihren Status als Dance-Pop-Königin zelebriert. Außerdem wurden Namen wie die lebende Legenden Chaka Khan eingeladen, doch ebenso finden sich herausragende Newcomer*innen wie Tierra Whack. Und sogar Paris Hilton, die auf dem passenderweise „Fame Won’t Love You“ genannten Track auftritt, darf ihren gewohnten Charme voller Selbstironie ausspielen.

All diese hochkarätigen Namen sind auch nur angemessen, wenn man bedenkt, dass Sia sich acht Jahre Zeit für das neue Werk ließ. Doch warum sollte sie auch Eile haben? Immerhin hat die Meisterin – wenn man ihre eigenen Lieder und all die Songs, die sie für einige der berühmtesten Musikstars unsere Zeit geschrieben hat, zusammennimmt – über 50 Milliarden Streams erreicht! Erfolgsdruck oder gar ein Leben mit Deadlines gibt es für sie deswegen schon lange nicht mehr. Sia ist frei alles zu tun, was sie möchte und das ganz nach ihren eigene Regeln und Vorstellungen. Und kompromisslos ging sie ihre Karriere ja schon immer an, wie ihr langjähriges Beharren darauf, nicht ihr Gesicht zu zeigen, beweist. Selbst für ihrem größten Hit „Chandelier“ blieb sie im Hintergrund und ließ stattdessen in dem mittlerweile legendären Video Maddie Ziegler ausdrucksstark tanzen. Auch wenn sie seit einiger Zeit lockerer damit umgeht und viele Bilder von ihr existieren, in denen man die ganze Sia wertschätzen darf – das Spiel mit ihrem selbstgewählten Image aus Zurückhaltung und großartiger Mode scheint ihr noch immer Freude zu bereiten. Und nun gibt es also endlich ihr neues Album „Reasonable Woman“. Wobei das mit den acht Jahren Abstand seit der letzten Veröffentlichung nur halb stimmt, denn nach dem Erscheinen ihres letzten regulären Werks „This Is Acting“ von 2016 war sie durchaus fleißig. So hat sie sich unter anderem die Zeit für ein Weihnachtsalbum und sogar für ihren ersten Film „Music“ genommen. Und selbstverständlich schreibt sie auch weiterhin für andere Künstler*innen, wie unter anderem für Miley Cyrus. Aus dem Training ist sie also nie gekommen und das hört man den kraftvollen und hymnischen Popsongs auch an. Es ist ja nur vernünftig, dass Sia so ihr einzigartiges Talent mit uns teilt. Und da will man dann plötzlich und ausnahmsweise auch mal wieder ganz genau hinsehen. *fis