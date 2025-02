Zweimal Madonna

× Erweitern Foto: @madonna 2023 arbeitete Madonna mit Christine and the Queens zusammen (wir berichteten)

Expand Fotos: Warner Music Seit 1982 landet die US-Sängerin Hit auf Hit: „Vogue“, „Holiday“, „La Isla Bonita“, „Frozen“, „Ghosttown“, „Erotica“ oder auch „Music“ und „Like a Prayer“ – alles von der am 16. August 1958 geborenen Künstlerin.

2025 haben die Fans von Madonna gleich zweimal einen Grund zur Freude. Zum einen wird ihr 1994er-Album „Bedtime Stories“ zum 25. Jubiläum etwas verspätet neu veröffentlicht, angeblich mit bisher unveröffentlichten Liedern, zum anderen arbeitet sie mit viel Herz und Leidenschaft an ihrem neuen Album. Wohl eine Fortsetzung des 2005er-Albums „Confessions on a Dance Floor“.

Beide erwähnten Alben zählen zu ihren Werken, die die Kritiker*innen weltweit am meisten überzeugten. Auf ihnen finden sich Welthits wie „Secret“, „Human Nature“, „Sorry“, „Hung Up“, „Jump“ und „Take a Bow“. Dass das eine erweitert neu erscheint und das andere mit NEUER Musik fortgesetzt wird, sorgt schon jetzt für heiße Diskussionen und Vorfreude auf Social Media.

Madonnas letztes Studioalbum „Madame X“ erschien 2019, es erreichte Platz eins in den USA und die Top 10 in Deutschland (wir berichteten). Zur Einstimmung haben wir hier drei Clips der Queen of Pop, von „Bedtime Stories“, „Madame X“ und „Confessions on a Dance Floor“. www.madonna.com

