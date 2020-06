40 Jahre Sarah Connor

× Erweitern Foto: M. Bothor, Universal Music Sarah Connor Schon immer macht sich Sarah Connor stark gegen Homophobie, Rassismus und die Diskriminierung HIV-Positiver

Sarah Connor Der erste Hit war 2001 „Let’s Get Back to Bed – Boy!“

Deutschlands Soul-Königin feiert heute ihren Geburtstag. Alles Gute und Liebe zum Wiegenfest, Sarah Connor!

Wurde sie anfangs noch als R'n'B-Popperin inszeniert und als Teenie-Idol etwas belächelt, entwickelte Sarah sich langsam über eine Soul-Platte, Eurodance-Ausflüge und gesellschaftskritische Lieder zu einer von allen gemochten und ernstgenommenen Künstlerin. Sei es live auf den Bühnen Europas oder im TV bei „Inas Nacht“: Sie kommt extrem sympathisch rüber.

Geboren wurde die Sängerin am 13. Juni 1980, seit 2001 landet sie Hit auf Hit. „From Zero to Hero“, „Vincent“, „The Best Side of Life“, „Cold as Ice“, „Wie schön du bist“ oder auch „Bounce“ sowie „From Sarah With Love“, die Fans sind der stimmgewaltigen Delmenhorsterin immer treu. Wir auch.

www.facebook.com/sarahconnor