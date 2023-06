40 Jahre Videokunst

Mal kinematographisch opulent wie zu „It’s a Sin“ oder dem Überhit „Always on My Mind“. In der „Very“-Ära dann für damalige Verhältnisse neuartig virtuell wie bei „Can You Forgive Her“.

Aber auch die plakativ homoerotischen Werke wie „Paninaro ’95“ und „Domino Dancing“ oder die fast ikonischen Videos zu „Being Boring“ und „Se a vida é (That’s the Way Life Is)“, für die Neil und Chris Starfotograf Bruce Weber verpflichten konnten, prägten den Dreiklang aus Lyrik, Komposition und Bildsprache, die das Gesamtkunstwerk Pet Shop Boys ausmachen.

Besonders „Being Boring“ gilt als Meisterwerk der MTV-Hochzeit zu Beginn der 1990er-Jahre. Das Video zeigt die Pet Shop Boys bei einer glamourösen Party in einem Herrenhaus, wo sie mit verschiedenen Gästen tanzen, lachen und flirten. Das Video ist sehr stilvoll und elegant, aber auch melancholisch und nostalgisch, denn es erinnert an die Freunde, die sie durch AIDS verloren haben. Eine Hommage an das Leben und die Liebe.

Erstmals sind nun alle Videos seit dem 16. Juni in „Full High Definition“ fürs Heimkino erhältlich, auf zwei Blu-Rays, die im Paket mit der Best-of „SMASH“ erschienen sind. Für Fans ein Muss.

➡️ www.petshopboys.co.uk