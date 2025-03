„Le freak, c'est chic“: 75 Jahre Atlantic Records

× Erweitern Chics Hit „My Forbidden Lover“ wurde auch zu einer frühen queeren Hymne, Foto: Anton Corbijn, The Netherlands, 1979, www.taschen.com

Dusty Springfield, The Rolling Stones, Coldplay, Aretha Franklin, Chic, The Bee Gees, ABBA und auch Lil’Kim, sie alle waren (sind) bei diesem New Yorker Plattenlabel für den US-Markt unter Vertrag.

Das war besonders in den Jahren vor dem Siegeszug des Internets, wichtig, da europäische Künstler*innen sonst außerhalb ihrer Heimat nicht stattfanden. Mittlerweile arbeiten die großen Labels fast immer weltweit – trotzdem ist Atlantic Records noch relevant. Und feierte unlängst seinen 75. Geburtstag. Wir gratulieren herzlich!

Um diesen schönen Anlass gebührend (und nachträglich) zu feiern, erscheint Ende März dieses Jahres beim Kölner TASCHEN Verlag dieses wunderbare Buch: „75 Years of Atlantic Records“ (ISBN 978-3-8365-9205-5). Ein Werk, das auf über 460 Seiten mit ikonischen Bildern weltbester Fotograf*innen, etwa von Annie Leibovitz, Anton Corbijn, Albert Watson und David LaChapelle, auf eine spannende Zeitreise ab 1947 durch die Jahrzehnte mitnimmt.

× Erweitern Dusty Springfield und Tom Dowd, Foto: Atlantic Records Archives, 1969, www.taschen.com

All die schon eingangs genannten Stars sind mit dabei und noch viele mehr, etwa Led Zeppelin, Bruno Mars und auch Lizzo. Rock, Disco und Hip-Hop, Soul und Pop, unterschiedlichste Genres unter einem Dach, das garantiert eine Fülle an seltenen Fotos, interessanten Hintergrundinformationen und zudem viel „nerdigen“ Lesespaß. Ein kunterbuntes Muss für alle Musikliebhaber*innen! www.taschen.com

× Erweitern Aretha Franklin, Foto: Walter Iooss Jr., Symphony Hall, Newark, New Jersey, 1969, www.taschen.com

„Wir alle wollen und verdienen Respekt. Mann, Frau, Schwarz und Weiß. Das ist ein elementares Menschenrecht“, so Aretha Franklin (25. März 1942 – 16. August 2018 ), die mit ihren Hymnen „Respect“, „A Deeper Love“ und „Think“ für die Emanzipation und Bürgerrechtsbewegung deutliche Zeichen setzte. Mehr zu der Künstlerin findest du hier.

