„9“ von Patrice

× Erweitern Foto: Universal Music

Der Sänger und Songschreiber, veröffentlicht am 03. November sein mit Spannung erwartetes neuntes Studioalbum „9“. Bekannt für seine vielschichtige und emotionale Musik, die Genregrenzen überschreitet, präsentiert Patrice eine introspektive Reise, die eng mit der Symbolik der Zahl neun verflochten ist.

„9" ist eine Hommage an Patrice’ künstlerische Entwicklung. Diesem Rebellen, der sich zum Glück nie angepasst oder mit dem Strom geschwommen ist und sich in seiner Kreativität, seiner Neugierde und Freiheit als Künstler und Mensch nie einschränken lassen hat. Diesem Freigeist, der seit nun mittlerweile 20 Jahren mit Alben wie „Ancient Spirit“, „Nile“ oder „The Rising of the Son“ immer wieder neue Impulse setzt, überrascht, fasziniert und es schafft, musikalisch das Licht am Ende des Tunnels der Konformität strahlen zu lassen.